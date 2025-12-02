Baroni chiama, Ngonge non risponde: i temi granata sui giornali

Tutte le notizie riguardanti il Torino sui quotidiani

Andrea Croveri 2 dicembre - 10:53

Le prestazioni contro Como e Lecce non lasciano spazio a interpretazioni, sui giornali di oggi i granata tornano a cercare una luce nel buio.

Stava andando tutto fin troppo bene prima della sosta nazionali, con dei punti importanti ottenuti ma anche con dei risultati che, a onor del vero, hanno lasciato più volte l'amaro in bocca per via soprattuto di errori (gravi) e disattenzioni (gravi) difensive. Dati alla mano, La Stampa racconta della retroguardia del Torino, ovvero la peggiore del campionato. Per Baroni si prospetta un lavoro duro al Filadelfia, non tanto in merito alle questioni tecnico-tattiche, ma più per quanto riguarda la testa dei suoi uomini: "Abbiamo già dimostrato di saper uscire dalle difficoltà, ma ora dobbiamo farlo velocemente" ha dichiarato il mister.

Nel buio delle ultime prestazioni La Gazzetta dello Sport identifica una luce che ha un nome e un cognome, ovvero Nikola Vlasic, sempre più leader all'interno dello spogliatoio, che negli ultimi incontri è riuscito a sbloccarsi sia in termini di gol, il rigore segnato al Como, e sia di assist, quello concretizzato in gol da Adams contro il Lecce: "All’interno di questo spogliatoio la figura di Vlasic è quella di un uomo squadra a tutto tondo. E non soltanto per la sua capacità di essere un leader agli occhi dei compagni, ma in fin dei conti soprattutto per quello che poi mette dentro il campo."

Su Tuttosport il Torino è di nuovo sull'altalena: un sali e scendi continuo di prestazione buone e altre deludenti, che in generale preoccupano per la mancanza di continuità e portano, inevitabilmente, a chiedersi quale sia la sua identità. Intanto, la panchina di Baroni torna di nuovo a traballare: il Toro è più vicino alla zona retrocessione che all'Europa e, per uscirne, la squadra ha bisogno dell'apporto di tutti. Una nota di demerito va a Cyril Ngonge: "Quasi nullo l’apporto che ha dato nell’ultimo periodo: nel derby Baroni lo ha richiamato in panchina dopo appena un tempo, contro il Como non lo si è praticamente visto e lo stesso si può dire della partita contro il Lecce".