Baroni chiede impeto, chance per Ngonge e Ilic: i temi granata sui giornali

Matteo Curreri 29 ottobre - 10:30

Sui quotidiani in edicola il 29 ottobre che si occupano delle vicende del Torino, l’attenzione è interamente rivolta alla gara di questa sera contro il Bologna. Al Dall’Ara, Baroni chiede ai suoi continuità e una prestazione aggressiva. Il tecnico, per l’occasione, potrebbe far riposare alcuni giocatori e concedere una chance a Cyril Ngonge e Ivan Ilic.

“Un Toro impetuoso” è il titolo scelto da Corriere Torino per le dichiarazioni rilasciate da Marco Baroni alla vigilia della sfida col Bologna. “A Bologna i granata cercano continuità. Tra qualche acciacco e le partite ravvicinate, Baroni avvia il turnover ma si tiene Paleari”. Il tecnico dichiara: “Entusiasmo e convinzione ci devono sempre accompagnare. Ci sarà di sicuro qualche avvicendamento. Servirà una partita di grande attenzione e dedizione: dovremo giocare con veemenza perché loro ti portano a fare quel tipo di calcio”.

“Dribbling, assist, magie. Ngonge spalla di Simeone accende i sogni del Toro”, scrive La Gazzetta dello Sport. “Un mese fa un gol favoloso lungo la via Emilia, nella serata di Parma. Oggi torna titolare al fianco dell’argentino e vuole far volare i granata”. Dal Filadelfia: “Baroni prepara la gara d’assalto: ‘Voglio una partenza aggressiva’”.

“Toro, non accontentarti” apre Tuttosport. Parla Baroni: “Mettiamoci alle spalle la vittoria di domenica, testa solo al Bologna. Ci attende una sfida complicata: dovremo giocare con veemenza”. Il quotidiano aggiunge: “Baroni vuole il quarto risultato utile consecutivo e prepara alcuni cambi nell’undici titolare rispetto alla gara contro il Genoa: ‘Ilic è pronto, lo valuto’”.“Israel non recupera. C’è di nuovo Paleari, l’uomo dei miracoli”; “Il portiere in A – si legge – non ha mai giocato due partite consecutive da titolare. Ma Baroni sa di andare sul sicuro: le parate col Genoa lo dimostrano”.

“Toro allo specchio” scrive infine La Stampa. “I granata stasera sfidano il Bologna, divenuto un modello vincente per risultati sportivi ed economici. Il progetto di Saputo può ispirare Cairo, mentre la squadra cerca la terza vittoria di fila per superare un tabù che resiste da sei anni”. Baroni commenta: “Il Bologna fa un calcio europeo e ho grande stima di Vincenzo: sta facendo un percorso che lo porterà ancora più in alto”.Sull’edizione torinese trova spazio la probabile formazione: “Toro, riecco Ngonge titolare. Baroni pronto a rilanciare Ilic”. “I granata stasera sfidano il Bologna: il tecnico cambia l’attacco e gestisce il turnover. Il belga ha già segnato contro il Parma, mentre il serbo si gioca una grande chance”.