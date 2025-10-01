Baroni traballa, ansia per Ismajli: i temi granata sui giornali

Le notizie riguardanti il mondo granata sui principali quotidiani in edicola

Matteo Curreri 1 ottobre - 10:30

Sono gli strascichi della sconfitta di Parma a presenziare sulle pagine dedicate al Torino sui quotidiani nazionali. Il tecnico, Marco Baroni, è sempre più in bilico e si vociferano già possibili sostituti. Riguardo il campo, si attendono notizie dall'esito degli esami di Ismajli, infortunatosi al Tardini. Mentre, uscendo fuori dal terreno di gioco, trova spazio sulle pagine di giornale l'intenzione da parte di Pierluigi Marengo e Roberto Salerno di formare una cordata che prenda il posto dell'attuale proprietà.

"Il Toro fa quadrato", scrive La Gazzetta dello Sport. "Il ko di Parma brucia. Tutti subito al lavoro per invertire la rotta". Lunedì il discorso di Baroni, ieri la seduta di allenamento al Filadelfia: i granata si compattano per uscire dalle difficoltà. Le parole da leader di Maripan: "Fiducia nella squadra e restiamo positivi - dice il cileno - Non stiamo facendo bene ma la rosa è forte: pensiamo a migliorare e a segnare più gol". Anche Ngonge, il migliore dei granata al Tardini, carica il gruppo: "Non molliamo niente! Testa alla prossima". Attesa per l'esito degli esami di Ismajli, mentre Biraghi è tornato da Parma malconcio.

"Baroni traballa il Toro riflette" si legge nella prima pagina di Tuttosport. All'interno, "Baroni rischia grosso", con le numerose voci che gravitano attorno alla panchina granata, dal ritorno di Vanoli o le opzioni Palladino e De Rossi. Le dichiarazioni di Diego Fuser: "Un errore cacciare Vanoli - dice l'ex giocatore granata - E' un allenatore da Toro, bravo e sanguigno. Gli è dispiaciuto molto dover lasciare la squadra". Il lodista Pierluigi Marengo e l'ex senatore Roberto Salerno propongono "Una cordata al posto di Cairo", con l'obiettivo di cercare "imprenditori tifosi". Tornando alle dinamiche di campo, "Ansia Ismajli è di nuovo ko. Rischia un altro lungo stop", c'è preoccupazione per l'esito degli esami.

"Toro, ultimatum a Baroni. All'Olimpico si gioca tutto" titola invece La Stampa. Soltanto Zaccheroni nel 2006 e Giampaolo nel 2020 hanno cominciato peggio di lui. Vanoli e Palladino le possibili opzioni, mentre si segnala anche la nascita del Comitato sopracitato per cambiare proprietà. Sull'edizione torinese, anche qui le parole di Diego Fuser: "Che errore cacciare Vanoli. Era sanguigno, uno da Toro - afferma - Con il cambio di allenatore si resetta un percorso, ma così si ritarda la crescita”.