“Better call Saul Coco” e intanto occhi su Amenda: i temi granata sui giornali

Le notizie sul Torino tra le pagine dei quotidiani di oggi

Andrea Croveri 28 novembre 2025 (modifica il 28 novembre 2025 | 10:45)

Mancano pochi giorni alla sfida con il Lecce, incontro che ha assunto una forte rilevanza dopo l’ultima deludente uscita dei granata. Baroni sta pian piano recuperando i giocatori cardine del suo progetto, mentre cerca risposte dalle seconde linee.

Al Filadelfia si sono rivisti Coco e Ché Adams, due elementi fondamentali soprattutto alla luce delle difficoltà mostrate dalla squadra senza di loro. Il Corriere Torino torna proprio sulla gara contro il Como per analizzare la tenuta difensiva del Torino, apparso completamente in balia degli avversari senza due titolari come Coco e Ismajli. Un match che doveva fornire risposte e che invece ha finito per alimentare nuove domande.

Sul fronte degli allenamenti arrivano segnali positivi anche su Ivan Ilić, che sta lavorando a parte per tornare disponibile. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport: "riavere Coco, Ilic e Adams (e domani si conoscerà se ci sarà tra i convocati anche Ismajli) consentirà all’allenatore di poter ripuntare su quel blocco sul quale è nato il bel percorso degli ultimi mesi, che ha conosciuto una sbandata contro il Como".

La Stampa propone invece una riflessione sul mercato estivo: quasi 20 milioni di euro investiti che per ora hanno trovato poco spazio. Ngonge ha perso la titolarità, Aboukhlal finora ha giocato poco, e anche Israel sembra ora rischiare il posto. Senza dimenticare Anjorin e Ismajli, condizionati dagli infortuni e a lungo ai margini nella prima parte di stagione.

Guardando al futuro, Tuttosport concentra l’attenzione sulla prossima finestra di gennaio. Il nome caldo è quello di Amenda, difensore dell’Eintracht Francoforte già seguito nei mesi scorsi: l’obiettivo è portarlo in prestito per ampliare una rosa ancora troppo corta, soprattutto in vista della Coppa d’Africa. Intanto Baroni lavora con chi ha a disposizione, in un momento chiave del campionato. Come sottolinea il quotidiano: "Nelle prossime partite l’allenatore dovrà dimostrare di essere riuscito a infodare lo spirito giusto ai suoi giocatori in modo da inanellare una nuova serie di risultati positivi che possano permettere al Torino di finire il 2025 almeno a ridosso delle prime sette posizioni della classifica."