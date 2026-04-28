La scintilla, la "chispa", di Simeone si è accesa contro l'Inter e ha invaso anche le pagine dell'edizione torinese del Corriere della Sera: "Contro l’Inter il decimo gol di Simeone in campionato ha avviato la rimonta granata e ha dato la chispa alla squadra". Per l'argentino è scattato il riscatto obbligato con la prima presenza compiuta dal mese di febbraio in poi. Domenica è scattato l'obbligo anche per Anjorin e Kulenovic per via della salvezza raggiunta.

Su La Gazzetta dello Sport gli elogi sono per D'Aversa che nel momento di difficoltà non si è tirato indietro e ha provato il tutto per tutto: dentro Njie e Zapata e passaggio dal 3-5-2 a un 4-2-3-1 molto più offensivo. "Oggi i giocatori riposeranno, domani riprenderanno il lavoro per la trasferta di sabato (ore 15) a Udine" scrive il quotidiano.

Anche Tuttosport si concentra sul tecnico granata che ha un mese per convincere la dirigenza per confermarlo la prossima stagione. Oggi i numeri sono dalla sua, ma intanto continuano le voci su possibili sostituti, Juric e Gattuso tra tutti. Sul quotidiano, presente anche il tema stadio: "Torino potrà avere due stadi aperti 365 giorni l'anno che andranno a integrare anche altre attività".

Mentre il Toro pareggia in Serie A e la squadra prepara il rinnovo di Ilkhan, La Stampa intervista uno dei granata collocati in prestito in Serie B. Cacciamani oggi è alla Juve Stabia e progetta di tornare alla base il prima possibile: "Al Toro sto bene, ma prima devo finire questa stagione nel modo migliore. Ci sono ancora due partite di campionato e poi playoff: ora mi concentro su questo". Sul quotidiano, anche Njie è candidato tra i protagonisti di fine stagione.