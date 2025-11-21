Cairo, stadio e Adams cambia agente: i temi granata sui giornali

Le notizie sul Torino sui quotidiani in edicola

Matteo Curreri 21 novembre 2025 (modifica il 21 novembre 2025 | 10:56)

Sui quotidiani in edicola il 21 novembre 2025 che si occupano delle vicende del Torino, l’attenzione è rivolta alle parole rilasciate ieri dal presidente del Torino Urbano Cairo sulla questione stadio e sul mercato; ai focus su Vlasić e sul ruolo di Casadei e Anjorin; alle trattative per il rinnovo di Ché Adams e all’intervista a Luca Fusi.

La Gazzetta dello Sport titola: «I gol al centro. Casadei e Anjorin: Baroni vuole il colpo dalla linea mediana». «Allenamenti mirati su inserimenti e calci piazzati. Dopo il ko di Simeone serve che il reparto si sblocchi». Nella giornata di ieri, «il presidente Cairo con la squadra al Filadelfia».

Cairo: «Stadi nuovi. Lotta alla pirateria e aiuti dal governo. Il presidente di Rcs Media Group all’evento del Corriere della Sera: «Ridurre

i costi e più spazio ai giovani».

Tuttosport scrive: «Toro e Croazia: due Vlasić. E rende di più in nazionale». «La differenza a livello di numeri non è solo una questione di avversari. Baroni e Dalić lo schierano in ruoli diversi e le richieste sono differenti». «Calo degli spettatori: la precisazione del Torino», la lettera dell’Ufficio Stampa del Torino. «Ché cambia agente. Rinnovo o addio». «Il contratto di Adams scadrà nel 2027. In programma nelle prossime settimane un incontro tra il club e il nuovo entourage dello scozzese». La visita di Cairo al Fila e Gineitis: «Farò di tutto per giocare». Infine, la generosità del gruppo Figli del 4 maggio: «6.000 euro per la ricerca sul cancro».

Le parole del presidente Cairo: «Riscatto Asllani? Ci deve invogliare». «Cairo apre ai rinforzi a gennaio: “Se partisse qualcuno…” – e aggiunge – “Abbiamo la possibilità concreta di avere lo stadio di proprietà. Stiamo valutando con il sindaco”».

Sul Corriere Torino troviamo l’intervista a Luca Fusi: «Il mio cuore è granata». L’ex capitano, doppio ex della sfida di lunedì con il Como, afferma: «Ci sarà pressione sin dall’inizio». «Leggere i nomi degli Invincibili del Grande Torino a Superga è stato un onore. Uno dei momenti memorabili della mia carriera».

Sull’edizione torinese de La Stampa si può leggere: «Cairo e Lo Russo, contatti per lo stadio. Il patron: “Valutiamo”». Le affermazioni del sindaco: «Ci sentiamo spesso, i dossier sono tanti».