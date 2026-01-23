Cairo su mercato e Robaldo, Petrachi a lavoro sulle cessioni: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 23 gennaio - 10:18

Il calciomercato granata in entrata e in uscita, gli infortunati in casa Toro, la sfida contro il Como in programma sabato alle 15, le parole di Urbano Cairoe tanti altri temi: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento dell'attacco granata in vista della sfida di sabato contro il Como e le condizioni di Giovanni Simeone. Il centravanti argentino, dopo aver saltato la sfida di campionato contro la Roma, sta accelerando il recupero per tornare a disposizione di Baroni per la trasferta contro la squadra di Fabregas. L'ex Napoli continua un programma differenziato di lavoro dopo la botta al polpaccio rimediata nel match di Coppa Italia. In caso di forfait del Cholito, Che Adams è pronto a caricarsi la squadra sulle spalle. Al fianco dello scozzese potrebbe essere data una nuova chance a Njie, visto che Ngonge ha di nuovo sprecato la possibilità. Ma occhio anche a Zapata che potrebbe candidarsi per una maglia da titolare dopo le voci di un possibile addio.

Invece, l'edizione odierna de la Stampa si sofferma sulle calciomercato in entrata e le dichiarazioni di Urbano Cairo. Con l'arrivo di Obrador dal Benfica, di Rivas e le scelte di Baroni in campo ormai è chiara la filosofia del club granata e del ds Petrachi: si punta forte sui giovani e sugli under che saranno i nuovi protagonisti in campo anche grazie ai nuovi talenti in arrivo. Il Toro sembra aver messo gli occhi sul gioiellino inglese Olusesi, centrocampista classe 2007 dell'academy del Tottemham. Il giovane giocatore degli Spurs non ha ancora giocato in Premier ma ha debuttato in Europa League. Sulla questione è tornato a parlare il presidente granata Urbano Cairo: "I tifosi mi chiedono un regalo? Voglio migliorare il Toro perché è una cosa cui tengo, con il direttore sportivo stiamo lavorando giorno e notte".

Tra le pagine riguardanti il Toro e pubblicate oggi su Tuttosport, oltre a riprendere le parole del patron granata, viene dedicato un approfondimento sul calciomercato in entrata e in uscita del Toro. Il ds granata Gianluca Petrachi sta operando per sfoltire e rinforzare la squadra: il ds granata ha mollato l’affare David Ricardo col Botafogo che ha firmato con la Dinamo Mosca. In alternativa, il club sta monitorando il giovane difensore argentino del Barracas Jappert, 21 anni, e Simic del Partizan Belgrado. Tuttavia, le mancate cessioni complicano il mercato in entrata. Petrachi è al lavoro per spingere Asllani e Sazonov ad accettare le offerte. Biraghi sembra gradire l'Hellas Verona dopo aver rifiutato Monza e Sampdoria.

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un focus sulle parole di Cairo e sulle scelte di Baroni in vista dell'anticipo di sabato contro il Como. Il numero uno del club granata, a margine dell’evento di presentazione della Wizz Air Milano Marathon 2026, tra le tante cose ha parlato di mercato e della questione Robaldo: "A gennaio non è mai semplice, ma stiamo lavorando – spiega Cairo - Petrachi è al lavoro giorno e notte. Abbiamo preso Obrador, l’esterno dal Benfica, ha qualità ed è scuola Real Madrid: è un classe 2004 di belle prospettive. Poi abbiamo preso un giovane colombiano per la Primavera, Rivas, che ha fatto il Mondiale Under 17 e si è messo in evidenza, potenzialmente può aiutare la prima squadra. Ma vorremmo fare ancora qualcosa di buono per fare un regalo ai tifosi e fare un regalo anche a me. Robaldo? Abbiamo accelerato, è quasi pronto — conclude il presidente del Toro —, poi se la consegna ci sarà a gennaio o a marzo non cambierà molto. È un bellissimo centro sportivo con quattro campi, con al proprio interno gli uffici, le palestre, un ristorante. Non è banale".