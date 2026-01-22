Cairo: “Mercato? Migliorare il Torino è una cosa a cui tengo”

Le dichiarazioni del patron granata: “Gennaio non è un mercato facilissimo, ma stiamo lavorando giorno e notte con Petrachi”

Matteo Curreri 22 gennaio 2026 (modifica il 22 gennaio 2026 | 20:09)

A margine della presentazione della Wizz Air Milano Marathon, il presidente del Torino Urbano Cairo ha rilasciato alcune dichiarazioni inerenti al calciomercato di gennaio. Il Torino, in questa fase caratterizzata da tre sconfitte consecutive in campionato, necessita di rinforzi e il patron granata assicura che la campagna acquisti è una sua priorità: "I tifosi del Torino mi chiedono un regalo a gennaio? Lo faccio a loro, ma lo faccio anche a me, perché migliorare il Toro è una cosa a cui io tengo - ha detto - Gennaio non è un mercato facilissimo, ma stiamo lavorando giorno e notte con Petrachi: abbiamo l'obiettivo di fare ancora qualcosa di buono".

Cairo: "Dobbiamo trovare continuità" — Finora i granata hanno chiuso soltanto due operazioni: "Adesso è arrivato dal Benfica Obrador, un quinto di sinistra di qualità che viene dalla cantera del Madrid. Abbiamo preso Rivas, un 2008 colombiano che rafforzerà la Primavera, ma che ha potenzialità: ha fatto il Mondiale Under 17, mettendosi molto in evidenza".

Ma i miglioramenti, ricorda il presidente granata - che si era già espresso sulla questione nel post partita di Torino-Roma - dovranno arrivare non solo dal mercato, ma anche dal lavoro sul campo. È necessario, da qui in avanti, trovare continuità: "È l'obiettivo, lo dicevamo con il mister ieri sera. Abbiamo fatto buone partite e altre meno buone, abbiamo fatto otto clean sheet, ma siamo la peggiore difesa del campionato assieme al Verona".