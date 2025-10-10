Sui quotidiani disponibili in edicola il 10 ottobre 2025 e dedicati alle vicende del Torino, viene dato spazio alle dichiarazioni rilasciate ieri da Urbano Cairo a Trento, in occasione dell’inaugurazione del Festival dello Sport. L’attenzione è rivolta anche ai singoli: La Gazzetta dello Sport si concentra su Asllani, Tuttosport su Ilkhan e La Stampa su Casadei, mentre desta interesse anche l’attività del responsabile degli osservatori Enrico Paresce.
Cairo, supporto a Baroni. Blitz in Cile di Paresce: i temi granata sui giornali
Su La Gazzetta dello Sport troviamo le dichiarazioni del presidente del Torino, Urbano Cairo, sull'inaugurazione del Festival dello Sport: "A Trento lo sport unisce come in un villaggio olimpico", e le riflessioni sull’attualità granata: "Questo Toro fa passi avanti. I torti arbitrali? Siamo abituati", con una postilla sull’allenatore: "Tutto quello che posso fare per supportare Baroni, lo faccio".
Qualche pagina più avanti, "Asllani ha fatto centro": il focus è dedicato al centrocampista albanese: "Non solo regia, ha grinta e carattere. Così si è messo alla guida del Toro". Dall’infermeria arrivano aggiornamenti: "Ottimismo Anjorin, oggi fa un test. Attesa Ismajli, il Napoli è in dubbio".
"Azione da Toro. Blitz in Cile per tre talenti", si legge sulla prima pagina di Tuttosport, che all’interno approfondisce: "Il responsabile degli osservatori granata, Paresce, è da giorni in Sud America per seguire il Mondiale Under 20. Occhi sul difensore paraguaiano Quintana, sul trequartista messicano Mora (3 gol: e ha solo 16 anni) e sul terzino destro marocchino Maamar". "Baroni? Lo vedo bene – dice Urbano Cairo – A Roma passi avanti, ma adesso voglio un bel Toro anche col Napoli. Ho fatto investimenti importanti".
Il focus è poi su Ilkhan: "Lo strano caso di Ilkhan, da salvatore a dimenticato". "Decisivo con il Modena – si legge – tra i pochi sufficienti contro l’Inter: ma poi il giovane turco è stato accantonato". Segue il paradosso Sazonov: "Sazonov è utilissimo (anzi no)", con il georgiano che, tra nazionali e infortuni, è l’unico difensore a disposizione di Baroni, ma non essendo inserito nella lista Serie A non può giocare. Infine: "Toro, accordo con l’Erasmus", con "agevolazioni per l’acquisto allo stadio di biglietti e abbonamenti".
Sull’edizione torinese de La Stampa, spazio a "Casadei cerca rilancio. Nuovo ruolo nel Toro per ritrovare l'azzurro". "Il centrocampista – continua – spera nel 4-3-3 per tornare protagonista. Ha perso il posto nell’Italia, come l’ex Ricci, e lavora duro al Fila".
