Cairo, supporto a Baroni. Blitz in Cile di Paresce: i temi granata sui giornali

Le notizie riguardanti il mondo granata sui principali quotidiani in edicola

Matteo Curreri 10 ottobre - 10:29

Sui quotidiani disponibili in edicola il 10 ottobre 2025 e dedicati alle vicende del Torino, viene dato spazio alle dichiarazioni rilasciate ieri da Urbano Cairo a Trento, in occasione dell’inaugurazione del Festival dello Sport. L’attenzione è rivolta anche ai singoli: La Gazzetta dello Sport si concentra su Asllani, Tuttosport su Ilkhan e La Stampa su Casadei, mentre desta interesse anche l’attività del responsabile degli osservatori Enrico Paresce.

Su La Gazzetta dello Sport troviamo le dichiarazioni del presidente del Torino, Urbano Cairo, sull'inaugurazione del Festival dello Sport: "A Trento lo sport unisce come in un villaggio olimpico", e le riflessioni sull’attualità granata: "Questo Toro fa passi avanti. I torti arbitrali? Siamo abituati", con una postilla sull’allenatore: "Tutto quello che posso fare per supportare Baroni, lo faccio".

Qualche pagina più avanti, "Asllani ha fatto centro": il focus è dedicato al centrocampista albanese: "Non solo regia, ha grinta e carattere. Così si è messo alla guida del Toro". Dall’infermeria arrivano aggiornamenti: "Ottimismo Anjorin, oggi fa un test. Attesa Ismajli, il Napoli è in dubbio".

"Azione da Toro. Blitz in Cile per tre talenti", si legge sulla prima pagina di Tuttosport, che all’interno approfondisce: "Il responsabile degli osservatori granata, Paresce, è da giorni in Sud America per seguire il Mondiale Under 20. Occhi sul difensore paraguaiano Quintana, sul trequartista messicano Mora (3 gol: e ha solo 16 anni) e sul terzino destro marocchino Maamar". "Baroni? Lo vedo bene – dice Urbano Cairo – A Roma passi avanti, ma adesso voglio un bel Toro anche col Napoli. Ho fatto investimenti importanti".

Il focus è poi su Ilkhan: "Lo strano caso di Ilkhan, da salvatore a dimenticato". "Decisivo con il Modena – si legge – tra i pochi sufficienti contro l’Inter: ma poi il giovane turco è stato accantonato". Segue il paradosso Sazonov: "Sazonov è utilissimo (anzi no)", con il georgiano che, tra nazionali e infortuni, è l’unico difensore a disposizione di Baroni, ma non essendo inserito nella lista Serie A non può giocare. Infine: "Toro, accordo con l’Erasmus", con "agevolazioni per l’acquisto allo stadio di biglietti e abbonamenti".

Sull’edizione torinese de La Stampa, spazio a "Casadei cerca rilancio. Nuovo ruolo nel Toro per ritrovare l'azzurro". "Il centrocampista – continua – spera nel 4-3-3 per tornare protagonista. Ha perso il posto nell’Italia, come l’ex Ricci, e lavora duro al Fila".