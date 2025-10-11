Sui quotidiani acquistabili in edicola l’11 ottobre 2025 che trattano delle vicende del Torino, la principale attenzione è rivolta alle dichiarazioni rilasciate dal presidente Urbano Cairo sul suo ventennio al timone del club e sulla prosecuzione della sua presidenza, ai focus su Casadei, Israel e Anjorin e all’intervista concessa dall’ex attaccante granata Marco Ferrante.
RASSEGNA STAMPA
Cairo tra bilanci e “nessuna offerta” per il Toro: i temi granata sui giornali
Su La Gazzetta dello Sport possiamo leggere: "Io e il mio Toro. Cairo e i venti anni da presidente 'Bilancio positivo. Sì, lo rifarei'." Le dichiarazioni del presidente granata arrivano nella cornice del Festival dello Sport: "Cessione? Non ho trattative perché non ho offerte. Ho messo nel club 72 milioni." Passando invece all’avvicinamento alla partita con il Napoli: "Casadei è pronto. E alla ripartenza gran duello con McTominay", con il centrocampista granata "rinvigorito dalla cura Baroni" e che "aspetta la sfida con la mezzala scozzese".
L’intervista rilasciata da Marco Ferrante a Tuttosport: "Cairo, per quanto ancora? Ha reso il Toro provinciale.""Da imprenditore è al top, però da presidente ha creato un club che sa soltanto galleggiare – sostiene l’ex bomber granata – E mi sembra impossibile che non abbia avuto offerte: chiede troppo? Oppure non ha una vera volontà di vendere?" Proprio il presidente granata torna a parlare dell’acquisto del Toro nel 2005. E lui: "Lo ricomprerei!" Il bilancio del patron granata dei suoi 20 anni è "molto positivo, mi sono pure divertito. Sarei anche disposto a cedere il Toro, ma non ho avuto offerte. La contestazione? Tanti tifosi mi scrivono, mi dicono di andare avanti." Il focus su: "Israel deve crescere. Limiti sulle palle alte", con buoni interventi del portiere uruguaiano accompagnati anche da diversi errori. Il Toro ha bisogno di maggiore sicurezza.
Anche su La Stampa si leggono le dichiarazioni di Urbano Cairo: "Disponibile a vendere il Toro. Nessuno però si è fatto vivo." Il presidente granata offre anche consigli tattici: "Con il 3-5-2 difesa più protetta." Sull’edizione torinese, lente d'ingrandimento su Tino Anjorin: "Toro, attesa Anjorin. Il paziente inglese pronto per il Napoli." L’ex Empoli è infatti stato il meno utilizzato da Baroni in questo primo scorcio di stagione: "smaltita la fascite plantare, vuole contribuire alla svolta."
