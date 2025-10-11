Cairo tra bilanci e “nessuna offerta” per il Toro: i temi granata sui giornali

Su La Gazzetta dello Sport possiamo leggere: "Io e il mio Toro. Cairo e i venti anni da presidente 'Bilancio positivo. Sì, lo rifarei'." Le dichiarazioni del presidente granata arrivano nella cornice del Festival dello Sport: "Cessione? Non ho trattative perché non ho offerte. Ho messo nel club 72 milioni." Passando invece all’avvicinamento alla partita con il Napoli: "Casadei è pronto. E alla ripartenza gran duello con McTominay", con il centrocampista granata "rinvigorito dalla cura Baroni" e che "aspetta la sfida con la mezzala scozzese".

L’intervista rilasciata da Marco Ferrante a Tuttosport: "Cairo, per quanto ancora? Ha reso il Toro provinciale.""Da imprenditore è al top, però da presidente ha creato un club che sa soltanto galleggiare – sostiene l’ex bomber granata – E mi sembra impossibile che non abbia avuto offerte: chiede troppo? Oppure non ha una vera volontà di vendere?" Proprio il presidente granata torna a parlare dell’acquisto del Toro nel 2005. E lui: "Lo ricomprerei!" Il bilancio del patron granata dei suoi 20 anni è "molto positivo, mi sono pure divertito. Sarei anche disposto a cedere il Toro, ma non ho avuto offerte. La contestazione? Tanti tifosi mi scrivono, mi dicono di andare avanti." Il focus su: "Israel deve crescere. Limiti sulle palle alte", con buoni interventi del portiere uruguaiano accompagnati anche da diversi errori. Il Toro ha bisogno di maggiore sicurezza.