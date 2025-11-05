Carica da derby al Fila, Baroni fermato: i temi granata su giornali

Le notizie sul Torino sui principali quotidiani in edicola

Matteo Curreri 5 novembre 2025 (modifica il 5 novembre 2025 | 10:31)

Sui quotidiani in edicola il 5 novembre 2025, che si occupano delle vicende del Torino, ampio spazio è dedicato all’allenamento a porte aperte vissuto ieri al Filadelfia, in vista del derby di sabato con la Juventus. Tanto affetto e anche notizie importanti dall’infermeria, con il ritorno in gruppo di Nkounkou. Contemporaneamente all’allenamento è arrivata anche la decisione del giudice sportivo di fermare per una giornata Marco Baroni, che, dopo il rosso rimediato col Pisa, non sarà presente alla stracittadina. Al suo posto siederà in panchina il vice Leonardo Colucci.

"Il Popolo del Filadelfia" è il titolo del Corriere Torino dedicato alle notizie granata. "Oltre cinquecento sostenitori del Toro sugli spalti porte aperte." In basso: "Il derby di Simeone contro Lucio", con la Juventus che, con 6 gol, è la seconda vittima preferita del Cholito. Un trafiletto è dedicato anche alle decisioni del giudice sportivo: "Baroni squalificato dopo l’espulsione. Sabato in panchina ci sarà il vice Colucci."

"Toro, carica da derby" scrive invece La Gazzetta dello Sport. "La spinta del tifo verso la Juve. Zapata accende l'orgoglio.""Entusiasmo al Filadelfia: Duvan segna e dà l’esempio, Nkounkou è pronto." Dall’infermeria: "Pedersen ai box, Coco e Adams a parte", "l'esterno norvegese ha qualche linea di febbre. Il difensore e l’attaccante fanno lavoro differenziato."

"Baroni fermato: tocca a Colucci" apre Tuttosport. "L’allenatore sarà costretto a guardare dalla tribuna il suo primo derby della Mole. Da regolamento, il Toro non può presentare ricorso contro la squalifica." L’affetto del Fila: "Toro, la spinta dei tifosi al Filadelfia «Forza, noi vogliamo undici leoni»"; "In 500 hanno incitato la squadra in vista della partita con la Juve.""Ismajli: 'La Juve? No, grazie'.""Il centrale avrebbe potuto giocare il derby con la maglia bianconera: un anno fa Giuntoli aveva pensato a lui per sostituire l’infortunato Bremer, ma l’affare non si fece." Le news dall’allenamento di ieri: "Nkounkou in gruppo, nel derby c'è", "recuperato il terzino, ancora a parte Israel e Aboukhlal. Pedersen e Coco assenti, ma per sabato non preoccupano." L’intervista ad Andrea Luongo: "Ricci è un modello. Un sogno essere qui", "Il granata è tra i protagonisti del Mondiale U17 in Qatar."

"Toro, la carica dei tifosi per il derby", si legge su La Stampa. "Porte aperte al Filadelfia, Baroni squalificato per sabato." Sull’edizione torinese, l’intervista a Benoit Cauet: "Ricordo il mio gol e ricordo Maresca... Ora Simeone può decidere il derby." E l’articolo sul pomeriggio del Filadelfia: "Il Toro si carica al Filadelfia. Torna Nkounkou a sinistra.""Grande entusiasmo per l’allenamento davanti a 500 tifosi: Simeone il più applaudito. I granata ritrovano il terzino francese, ma si ferma Pedersen e Israel non è pronto."