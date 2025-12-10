Carica Zapata, ma fiducia a tempo per Toro e Baroni: i temi granata sui giornali

Tuttosport apre in prima pagina con: “Toro, così non ti salva nessuno”. Nelle pagine interne: “Toro, sempre peggio: incubo B. Difesa fragilissima per gli errori di Cairo e Vagnati. Baroni ripete le solite frasi e continua a non risolvere il guaio delle marcature che saltano”.L’editoriale: “Cairo, lo stadio ‘pieno’ e l’insostenibile Baroni”.Ancora: “Tameze è ko. E andranno via Coco e Masina. Dopo la Cremonese i due partiranno per la Coppa d’Africa: difesa ai minimi termini. E ansia per Ismajli. Gol subiti: con Cairo peggio solo Giampaolo”.E infine: “Il 3-2 in 10? È solo colpa del Toro. Cairo e Baroni accusano il Milan: ‘Noi abbiamo aspettato Leao’. Ma il gioco lo ha ripreso Israel…”. Zapata si sfoga: “Non si può perdere così! Fatichiamo a risolvere i problemi”.