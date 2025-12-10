Sui quotidiani in edicola il 10 dicembre 2025 che si occupano delle vicende del Torino, gli strascichi della nottata deludente contro il Milan mettono ora il Toro in allerta sul pericolo zona retrocessione, distante soltanto quattro punti. Dalle parole di Zapata all’esito degli esami per l’infortunio di Tameze, la rassegna stampa granata:
Carica Zapata, ma fiducia a tempo per Toro e Baroni: i temi granata sui giornali
Corriere Torino apre con: “Cairo, fiducia a Baroni: ‘Deluso, ma il tecnico non è in discussione’”, insieme alle parole post partita di Duvan Zapata: “Sconfitta ingiusta”.
La Gazzetta dello Sport titola: “Finalmente Zapata”. “Il gol e i 90 minuti, carica da capitano: ‘Toro, ripartiamo’. Contro il Milan Duvan ha dimostrato di stare bene. ‘Avanti con le cose positive. Sul resto, lavoriamo’”. Dall’infermeria: “Esami per Tameze: trauma osseo alla caviglia. Simeone, Ismajli e Ilic in gruppo”.
Su La Stampa: “Baroni, il Toro e la fiducia a tempo”. Sull’edizione torinese: “Toro, Simeone per scacciare la paura. Senza di lui i granata rischiano la B. Il centravanti argentino tornerà in gruppo tra oggi e domani, Baroni può preparare la coppia con Zapata. I gol del Cholito come cura per la crisi: tre sconfitte consecutive e zona retrocessione distante 4 punti”.
Tuttosport apre in prima pagina con: “Toro, così non ti salva nessuno”. Nelle pagine interne: “Toro, sempre peggio: incubo B. Difesa fragilissima per gli errori di Cairo e Vagnati. Baroni ripete le solite frasi e continua a non risolvere il guaio delle marcature che saltano”.L’editoriale: “Cairo, lo stadio ‘pieno’ e l’insostenibile Baroni”.Ancora: “Tameze è ko. E andranno via Coco e Masina. Dopo la Cremonese i due partiranno per la Coppa d’Africa: difesa ai minimi termini. E ansia per Ismajli. Gol subiti: con Cairo peggio solo Giampaolo”.E infine: “Il 3-2 in 10? È solo colpa del Toro. Cairo e Baroni accusano il Milan: ‘Noi abbiamo aspettato Leao’. Ma il gioco lo ha ripreso Israel…”. Zapata si sfoga: “Non si può perdere così! Fatichiamo a risolvere i problemi”.
