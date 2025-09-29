Casadei e Maripan guidano il Toro a Parma: i temi granata sui giornali

Le notizie riguardanti il mondo granata sui principali quotidiani in edicola

Matteo Curreri 29 settembre - 10:31

Matchday oggi alle 18.30 per il Torino di Marco Baroni. I granata affronteranno il Parma, anch’esso in difficoltà in queste prime giornate di campionato. Si tratta della sfida tra i peggiori attacchi del torneo, visto che entrambe le squadre sono ferme a un gol. Il Toro si affida a Casadei, già decisivo in Coppa Italia contro il Pisa, e alle motivazioni di Cyril Ngonge, punzecchiato in conferenza prepartita da Baroni, e al trio difensivo composto da Maripan, Coco e Ismajli. Intanto ieri si è già giocato un match tra granata e ducali, ma in Primavera: il Toro del nuovo tecnico Baldini è stato sconfitto a Orbassano per 0-2. Tutti temi affrontati quest’oggi dalle pagine dedicate al Torino sui quotidiani in edicola.

“Il Toro sulle ali di Casadei. A Parma cerca i gol e l’energia che vuole Baroni”, scrive Corriere Torino. Il romagnolo, già decisivo in Coppa Italia contro il Pisa, gioca il suo derby. A fianco, il titolo: “La Primavera cade ancora contro il Parma capolista”.

“Casadei l’uomo in più” è invece l’apertura de La Gazzetta dello Sport sulla sfida con il Parma. “Baroni lo avvicina all’attacco. Il Toro cerca il colpo a Parma”. E ancora: “Cesare è in grande forma dopo il gol in Coppa Italia – si legge – il tecnico vuole sfruttarne il talento e la potenza anche in area avversaria”. Per quanto riguarda scelte e infermeria: “Nkounkou in pole, Masina è partito”.

“Cuesta peggio di Baroni. Età lontane, identica crisi”, titola La Stampa, per il match che mette a confronto due tecnici separati da 32 anni di differenza. L’edizione torinese si concentra invece sul reparto difensivo: “Il Toro ritrova Maripan in difesa. A Parma confermati i tre centrali”, con i granata che vogliono mettersi alle spalle la domenica da incubo contro l’Atalanta, affidandosi ancora alla linea composta dal cileno insieme a Coco e Ismajli. In basso, sulla Primavera: “Nuovo tecnico, vecchi problemi: 5° ko granata”, con il Toro ultimo in classifica.

“Toro, altro esame per la difesa” scrive Tuttosport. Maripan ha smaltito la febbre, mentre Coco ha un conto aperto con il match del Tardini dello scorso anno. “Ngonge, ora rispondi a Baroni”, che in conferenza stampa ha sottolineato come si aspetti di più dal belga: finora 2 assist, ma deve incidere di più. Già da Parma, dove Carlos Cuesta attende i granata: “Attenti al loro pressing”. Infine, il messaggio social del Torino di solidarietà verso il suo ex capitano – “Belotti: lesione al crociato. Il Toro: ‘Guarisci presto’” – e ancora la Primavera: “La cura Baldini non basta”.