Clima derby a Torino, porte aperte al Filadelfia: i temi granata sui giornali

Tra le pagine dei quotidiani in edicola si comincia a respirare aria di derby. La partita in casa della Juventus è alle porte, e per l'occasione il Torino ha bisogno dell'affetto e del sostegno dei tifosi per dare continuità ai risultati positivi e togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa. La Stampa racconta di un derby inteso come novità non solo per Baroni, ma anche per ben quattordici giocatori granata. Si tratta di una partita importante e la squadra ha bisogno della grinta e del sostegno dei tifosi contro una Juve che con Spalletti sta ripartendo bene. Come riporta anche Il Corriere della Sera, nella sua edizione torinese, Baroni ha aperto le porte dello stadio Filadelfia per dare modo ai tifosi di sostenere la squadra da vicino. Il quotidiano dà spazio anche alla Primavera di Baldini, che ieri sera si è fermata in casa contro il Verona che l'ha spuntata per 0-1. Nel complesso una buona prestazione di un Torino che crea, ma che non finalizza.