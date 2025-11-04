Tra le pagine dei quotidiani in edicola si comincia a respirare aria di derby. La partita in casa della Juventus è alle porte, e per l'occasione il Torino ha bisogno dell'affetto e del sostegno dei tifosi per dare continuità ai risultati positivi e togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa. La Stampa racconta di un derby inteso come novità non solo per Baroni, ma anche per ben quattordici giocatori granata. Si tratta di una partita importante e la squadra ha bisogno della grinta e del sostegno dei tifosi contro una Juve che con Spalletti sta ripartendo bene. Come riporta anche Il Corriere della Sera, nella sua edizione torinese, Baroni ha aperto le porte dello stadio Filadelfia per dare modo ai tifosi di sostenere la squadra da vicino. Il quotidiano dà spazio anche alla Primavera di Baldini, che ieri sera si è fermata in casa contro il Verona che l'ha spuntata per 0-1. Nel complesso una buona prestazione di un Torino che crea, ma che non finalizza.
Rassegna stampa
Clima derby a Torino, porte aperte al Filadelfia: i temi granata sui giornali
La Gazzetta dello Sport si concentra sulle parole rilasciate dal presidente Urbano Cairo sul momento della squadra, oltre che sul prossimo incontro: "Sicuramente abbiamo anche cambiato il progetto iniziale, anche come modulo di gioco, perché più adatto ai giocatori che abbiamo. Poi certamente alcuni giocatori, reduci da stagioni in cui magari erano stati meno impiegati, sono cresciuti come condizione, come autostima, come risultati e come gol fatti". Anche Tuttosport riporta le parole del presidente: "È la terza volta quest'anno che ci assegnano contro rigori dubbi". Il quotidiano elogia anche Pedersen, rinato sotto la guida di Baroni rispetto alla scorsa stagione: oggi appare più sicuro e determinato in campo, e i bonus messi a segno finora ne sono la prova. Sullo sfondo resta da capire se il tecnico del Toro potrà sedere in panchina nel derby: nella giornata odierna arriverà la decisione definitiva sul cartellino rosso ricevuto contro il Pisa.
