Con Aboukhlal e Coco che resta, come gioca il Torino? I temi granata sui giornali

Davide Bonsignore Redattore 29 luglio - 10:30

Inevitabile che le pagine dei quotidiani oggi dedichino approfondimenti al nuovo acquisto: Zakaria Aboukhlal. Tuttavia, cerchiamo di dare anche un po' di varietà. Corriere Torino, in primis, traccia le linee guida di un profilo (quello di Aboukhlal) che è destinato a diventare per il gioco di Baroni una salvezza tattica: "Classe 2000, nato in Olanda da padre libico e madre marocchina, è un esterno offensivo che sa svariare su tutto il fronte d’attacco. Un vero e proprio jolly che potrebbe ricoprire diverse posizioni nel 4-2-3-1 di Marco Baroni. In carriera ha giocato soprattutto sulla corsia di destra, ma la capacità di calciare con entrambi i piedi lo ha portato a traslocare senza problemi anche sul versante opposto. Velocità e dribbling sono il marchio di fabbrica di un giocatore che porterà in dote assist e gol, accompagnati da un’esultanza del cobra diventata caratteristica".

Dall'altra parte La Stampa, accogliendo il calciatore marocchino, prova a delineare il possibile 11 di partenza per come l'organico granata si pone ad oggi. La porta è naturalmente occupata dal nuovo acquisto Franco Israel, che trova davanti a sé la coppia di centrali Maripan-Ismajli. A destra, un ottimo Pedersen in ritiro ha superato nelle gerarchie Lazaro, mentre a sinistra Biraghi rimane l'unico, in attesa di rinforzi. A centrocampo, l'analisi di Gianluca Oddenino vede Anjorin e Casadei come titolari, ma attenzione al tentativo di Ilic di insediarli. Dietro Adams (nell'attesa di Zapata e poi anche di Simeone - scrive il quotidiano piemontese -) Vlasic, che vede alla sua destra Ngonge e alla sua sinistra il nuovo arrivato: Aboukhlal. Gli esterni si vanno per ora a comporre così, con il Torino che vuole però chiudere anche Oristanio e che spera in un possibile ritorno in granata di Elmas.

Anche La Gazzetta dello Sport ipotizza il Torino che verrà, ma ne approfondisce alcuni caratteri tattici. In particolare la rosea vede il 4-2-3-1 di Baroni come un modulo che, nell'interpretazione del tecnico, si presta all'elasticità. In particolare, a fare da perno è la duttilità che deve avere uno dei tre uomini dietro la punta: "Costui può scendere accanto alla coppia di centrali, senza la palla, oppure andare ad attaccare anche al centro, con lo scambio corto o la sovrapposizione per l’inserimento in area", spiega il quotidiano. Questo ruolo, verosimilmente, sarà ricoperto da Nikola Vlasic: il numero 10 nell'organico granata è quello più in grado di dare creatività e inventiva alla manovra del Torino e a far rispettare il precetto espresso tempo fa proprio da Marco Baroni, secondo cui "Il calcio posizionale è finito, serve movimento fuori zona".

Tuttosport, poi, si dedica al calciomercato. Immancabile l'articolo su Aboukhlal, ma poi il quotidiano piemontese dedica approfondimenti anche ai profili di Simeone, per il quale l'interesse del Torino non cala di certo, e Coco. Riguardo a quest'ultimo, in particolare, Tuttosport ne delinea la situazione di mercato: dopo aver rifiutato la destinazione in Qatar (trattativa a cui, invece, il Torino aveva dato il proprio benestare), con lo Spartak Mosca la situazione è stata diversa. Questa volta è stato il club granata a non voler spingere per la partenza dell'equatoguineano: nonostante l'offerta congrua alle richieste, il Torino ha preferito lasciar partire Walukiewicz, passato al Sassuolo in prestito (oneroso) con diritto di riscatto, piuttosto che Coco. Così, nell'incertezza se l'ex Las Palmas avesse potuto trovare o meno un accordo con i moscoviti, il Torino ha lasciato che cadesse l'interesse dei russi, che hanno quindi virato su altri obiettivi. Scanso imprevisti di agosto, Saul Coco sarà a disposizione di Marco Baroni nella prossima stagione: starà a lui cercare di conquistare un posto tra i più in forma Maripan e Ismajli.