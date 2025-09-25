Coppa da paura, la Maratona continua la protesta: i temi granata sui giornali

Le notizie riguardanti il mondo granata sui principali quotidiani in edicola

Matteo Curreri 25 settembre - 10:30

Matchday oggi per il Torino di Marco Baroni, chiamato ad affrontare il Pisa nei sedicesimi di Coppa Italia in una sfida da dentro o fuori. I granata arrivano però a questo appuntamento in condizioni tutt’altro che ottimali, reduci dal pesante k.o. per 0-3 con l'Atalanta e da un clima ambientale non semplice. Anche stasera, infatti, è prevista la contestazione della Curva Maratona. Scossoni pure nel settore giovanile, con l’esonero di Christian Fioratti dalla guida della Primavera e l’arrivo di Francesco Baldini.

"Adams tocca a te" titola La Gazzetta dello Sport: "Una notte da Toro. L'energia di Ché per rilanciarsi". Al centro dell'attacco ci sarà infatti lo scozzese contro un Pisa che parte per Torino con le migliori intenzioni: "Gilardino: "Compatti come a Napoli".

"Coppa da brividi: "Testa e cuore. Toro, riscatto!", scrive Tuttosport. "Tutta la Maratona: "2° anello vuoto", con i gruppi organizzati che invitano alla protesta per 45 minuti e la curva priva di striscioni, mentre ieri sera è campeggiato fuori dallo Stadio Filadelfia lo striscione "Palestina libera!". Gli avversari dei granata, con le dichiarazioni di Gilardino: "Turnover Pisa. "Ma voglio lo stesso spirito". L'intervista all'ex capitano granata Luca Fusi: "I tifosi del Toro meritano l'Europa". Infine, il cambio in sella alla Primavera: "Ribaltone Primavera: via Fioratti, al suo posto Baldini".

"Una coppa da paura" titola La Stampa, con Baroni che è costretto a battere il Pisa e farà poco turnover. L'intervista a Rafael Martin Vazquez, che oggi compie 60 anni: “I granata devono lottare per l’Europa. Ma ci vuole un progetto per crescere” e quella sull'edizione torinese a Piergiorgio Re, presidente Aci e tifoso: “Toro senza progetto da 10 anni ma la coscienza granata resiste”. Anche qui trova spazio la notizia dell'esonero di Fioratti per Baldini in Primavera: "Il 4° ko fatale a Fioratti. Al suo posto arriva Baldini".