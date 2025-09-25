Toro News
Coppa da paura, la Maratona continua la protesta: i temi granata sui giornali

Le notizie riguardanti il mondo granata sui principali quotidiani in edicola
Matchday oggi per il Torino di Marco Baroni, chiamato ad affrontare il Pisa nei sedicesimi di Coppa Italia in una sfida da dentro o fuori. I granata arrivano però a questo appuntamento in condizioni tutt’altro che ottimali, reduci dal pesante k.o. per 0-3 con l'Atalanta e da un clima ambientale non semplice. Anche stasera, infatti, è prevista la contestazione della Curva Maratona. Scossoni pure nel settore giovanile, con l’esonero di Christian Fioratti dalla guida della Primavera e l’arrivo di Francesco Baldini.

"Adams tocca a te" titola La Gazzetta dello Sport: "Una notte da Toro. L'energia di Ché per rilanciarsi". Al centro dell'attacco ci sarà infatti lo scozzese contro un Pisa che parte per Torino con le migliori intenzioni: "Gilardino: "Compatti come a Napoli".

"Coppa da brividi: "Testa e cuore. Toro, riscatto!", scrive Tuttosport. "Tutta la Maratona: "2° anello vuoto", con i gruppi organizzati che invitano alla protesta per 45 minuti e la curva priva di striscioni, mentre ieri sera è campeggiato fuori dallo Stadio Filadelfia lo striscione "Palestina libera!". Gli avversari dei granata, con le dichiarazioni di Gilardino: "Turnover Pisa. "Ma voglio lo stesso spirito". L'intervista all'ex capitano granata Luca Fusi: "I tifosi del Toro meritano l'Europa". Infine, il cambio in sella alla Primavera: "Ribaltone Primavera: via Fioratti, al suo posto Baldini".

"Una coppa da paura" titola La Stampa, con Baroni che è costretto a battere il Pisa e farà poco turnover. L'intervista a Rafael Martin Vazquez, che oggi compie 60 anni: “I granata devono lottare per l’Europa. Ma ci vuole un progetto per crescere” e quella sull'edizione torinese a Piergiorgio Re, presidente Aci e tifoso: “Toro senza progetto da 10 anni ma la coscienza granata resiste”. Anche qui trova spazio la notizia dell'esonero di Fioratti per Baldini in Primavera: "Il 4° ko fatale a Fioratti. Al suo posto arriva Baldini".

 

