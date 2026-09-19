Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità
Bologna-Torino, i precedenti: il Toro non vince al Dall'Ara dal 2016... (VIDEO)
"Festa doppia in casa Toro". Esordisce in questo modo il Corriere Torino nell'edizione odierna. Il tecnico ex Juve Stabia festeggia cento giorni sulla panchina del Toro è ha chiesto "ferocia", intensità per tornare da Bologna con un risultato positivo. Dall'altra parte ci sono le "feste" per le convocazioni. "Rolly" Mandragora incalzato aveva risposto che tornerebbe molto volentieri a vestire la maglia azzurra della Nazionale ma che: "Tutto passa per le prestazioni del club". Le sue di prestazioni, però, sono state convincenti e queste hanno spinto Mancini a richiamare l'ex Fiorentina. Non è questa l'unica gioia azzurra, si è parlato tanto di un Toro giovane e italiano ed ecco che se ne raccolgono i frutti: tre sono i giocatori convocati nell'Under 21 di Mister Baldini, Mascardi, Fortini, Comuzzo. Questo e altro nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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