"Festa doppia in casa Toro". Esordisce in questo modo il Corriere Torino nell'edizione odierna. Il tecnico ex Juve Stabia festeggia cento giorni sulla panchina del Toro è ha chiesto "ferocia", intensità per tornare da Bologna con un risultato positivo. Dall'altra parte ci sono le "feste" per le convocazioni. "Rolly" Mandragora incalzato aveva risposto che tornerebbe molto volentieri a vestire la maglia azzurra della Nazionale ma che: "Tutto passa per le prestazioni del club". Le sue di prestazioni, però, sono state convincenti e queste hanno spinto Mancini a richiamare l'ex Fiorentina. Non è questa l'unica gioia azzurra, si è parlato tanto di un Toro giovane e italiano ed ecco che se ne raccolgono i frutti: tre sono i giocatori convocati nell'Under 21 di Mister Baldini, Mascardi, Fortini, Comuzzo. Questo e altro nell'edizione odierna del Corriere Torino.