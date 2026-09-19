Il Torino Primavera vuole dare continuità alla vittoria ottenuta nella quarta giornata contro l’Atalanta. Oggi, sabato 19 settembre, i granata affrontano alle ore 15 il Verona, che in classifica occupa l’ottavo posto, quattro posizioni più avanti rispetto al Torino, quattordicesimo. Baldini sa che quella di oggi rappresenta una tappa importante nel percorso della squadra, anche per misurarsi con un avversario che, almeno in questo avvio di stagione, ha raccolto più punti. Si tratta sicuramente di un test importante. Per affrontarlo, Baldini ha scelto di schierare un undici titolare quasi uguale rispetto a quello che ha portato i tre punti nell'ultima giornata. L'unico cambio è il ritorno di Ballanti titolare al posto di Tchamda. Il modulo è il 4-3-3. Tra i pali presiede dunque Cereser, davanti a lui Gatto, Tonica, Carrascosa e Kugyela. A centrocampo, Ballanti, Liema Olinga e Luongo. Davanti Conzato, Falasca e Banse.

Primavera, Torino-Verona, le formazioni ufficiali

: Cereser; Gatto, Tonica, Carrascosa, Kugyela; Ballanti, Liema Olinga, Luongo; Conzato, Falasca, Banse: Dorigo, Tchamda, Bonacina, Ferraris, Rivas, Befani, Scacchi, Zaghini, Tomic, Rossitto, Nascimento.: Baldini.

HELLAS VERONA: Borghi, Garofalo, De Rossi, Contarini, Akalé, Albertini, Tagne, Pisani, Peci, Gardin, Bisoffi.A disposizione: Molica, Mussola, Intrabartolo, Musat, Jatta, Zanin, Cavazza, Casagrande, Moisa, Valoti, Luchetti.Allenatore: Pavanel.