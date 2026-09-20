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Un punto che muove poco la classifica, ma che racconta una partita dai due volti per il Torino. Dopo un primo tempo in cui i granata faticano a trovare ritmo e pericolosità, Abate cambia volto alla squadra nella ripresa e i cambi danno nuova linfa alla manovra. Kulenovic trova il gol del pareggio, che salva il Toro da una sosta che sarebbe stata difficile da digerire. Ecco i top e i flop tra i giocatori granata scesi in campo ieri.

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