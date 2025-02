Corriere Torino: “Biraghi vero colpo mancino, Salama ultima scommessa”

L’edizione odierna del Corriere pone il focus sugli ultimi due colpi di mercato. Il primo è Cristiano Biraghi, ex capitano della Fiorentina: “Biraghi garantirà un'opzione in più sulla corsia di sinistra, dove negli ultimi mesi ha giocato con continuità Borna Sosa. Per un terzino in arrivo ce n'è un altro che saluta: Mergim Vojvoda lascia Torino dopo quattro anni e mezzo per approdare al Como”. L’altro colpo last minute è Amine Salama, pensato per rinforzare l’attacco: “Classe 2000, venticinque anni da compiere a lu-glio, sarà un jolly per Vanoli. Nel 4-2-3-1 del tecnico, il francese - 192 centimetri - potrà trovare spazio come punta centrale o sugli esterni”.