Corriere Torino: “Bremer, il granata dell’anno”

Nell'ultimo giorno del 2021, il Corriere di Torino assegna il titolo di granata dell'anno a Gleison Bremer. Dal gennaio scorso ad oggi, il brasiliano ha compiuto un percorso di crescita costante e, come affermato dal Presidente Cairo in un'intervista rilasciata a La Stampa, "presto rinnoveremo il contratto". Bremer è ormai un leader di questo Torino, che comanda la squadra dal centro della difesa e che sembrerebbe essere diventato il vice-capitano. Si legge: "Anche prima dell'arrivo di Juric, Bremer, con Nicola, era un titolare inamovibile. Il brasiliano è sceso in campo in 41 delle 46 partite ufficiali giocate dal Torino nel 2021: ne ha saltata una per Covid, due per infortunio, una di Coppa Italia per turnover e soltanto una per scelta tecnica. Quantità, ma anche qualità: Gleison nel campionato attuale è il primo difensore per intercetti, palle recuperate, duelli aerei vinti e duelli vinti in totale, nonché il quarto per indice di pressione sugli attaccanti avversari. È lui il leader di una difesa che funziona bene (con 19 reti, il Torino è la quarta squadra meno battuta della Serie A ad oggi). Ciliegina sulla torta, le sei reti racimolate nel 2021. Nessun difensore centrale ha fatto meglio di lui e il record è frutto della sana ossessione per il gol: non a caso è il secondo granata per tiri in porta".