Corriere Torino: “Cairo: «Un Toro ottimo nel 2025»”

L’edizione odierna del Corriere di Torino tra i vari temi trattati ha posto il focus sulle parole di Urbano Cairo . A seguire le parole del quotidiano: “Dieci punti nelle ultime quattro giornate. Sette punti in più rispetto al girone...

L'edizione odierna del Corriere di Torino tra i vari temi trattati ha posto il focus sulle parole di Urbano Cairo . A seguire le parole del quotidiano: "Dieci punti nelle ultime quattro giornate. Sette punti in più rispetto al girone di andata. I conti del Torino tornano, dopo la vitto- ria sofferta di sabato contro l’Empoli. Certo, il treno dei desideri europei è lontano. L’ultimo vagone, occupato dalla Roma settima, dista 11 punti. Tanti, a nove giornate dalla fine del campionato. Ma il Toro, per voce del suo presidente Urbano Cairo, vuole cullare il pensiero stupendo di una rimonta. «Sognare è lecito? Certamente, si può sognare a occhi aperti e anche chiusi. Vero, davanti corrono forte. Ragioniamo di partita in partita..."