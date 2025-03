Corriere Torino: “Elmas vuole il quarto gol esterno, non ha mai segnato alla Lazio”

L'edizione torinese del Corriere della Sera oggi propone un approfondimento su Eljif Elmas che da quando è arrivato al Torino ha saputo segnare già tre reti ma tutte lontano dall'Olimpico Grande Torino. Il centrocampista macedone su tre trasferte giocate con la maglia granata ha sempre trovato la via del gol (contro Bologna, Monza e Parma) e lunedì sera a Roma contro la Lazio cercherà il poker di reti consecutive - anche se in carriera contro i biancocelesti non ha mai fatto gol -, prima di cercare la gioia personale anche davanti al pubblico di casa. Come ricorda lui stesso nell'intervista di ieri ai colleghi di Sky Sport, il bel gol segnato contro il Bologna gli ha portato tanti complimenti perché è stato il primo ma adesso non ha intenzione di fermarsi. Il finale di stagione per Elmas sarà molto importante perché dovrà chiudere in bellezza per riprendersi la sua piena autostima dopo mesi complicati passati a Lipsia e a fine stagione il Torino potrà esercitare il diritto di riscatto da 17 milioni di euro, un cifra non bassa - come sottolinea il quotidiano torinese - se si considerano anche i 3 milioni di euro annui di ingaggio del macedone.