Sulle colonne del Corriere Torino è presente un focus sulla celebrazione della memoria di Gigi Meroni avvenuta ieri, nel giorno della sua tragica scomparsa di 59 anni fa e sul ricordo che si terrà domani del centenario dall'inaugurazione del Filadelfia. "Il mondo gra­nata non dimen­tica, nell’anno in cui il Toro cele­bra i 120 anni di sto­ria e ricorda i 50 dall’ultimo scu­detto" - scrive il quotidiano. Sulla commemorazione della Farfalla Granata il giornale riporta: "Al cippo di corso Re Umberto, dove don Gian Luca Car­rega ha impar­tito la bene­di­zione, una cinquantina di cuori gra­nata si sono rac­colti per ren­dere omag­gio alla Far­falla. Tra loro gli scu­det­tati Clau­dio Sala, Renato Zac­ca­relli e Alberto Pallavicini. Pre­senti anche il diri­gente del Torino Fc Alberto Barile e gli asses­sori Chiara Foglietta e Mimmo Car­retta". Riguardo invece la celebrazione dei 100 anni del Filadelfia l'edizione torinese del quotidiano del Gruppo RCS aggiunge: "Domani Borgo Fila­del­fia si colo­rerà di gra­nata, con fine­stre e bal­coni addob­bati".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.