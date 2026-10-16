Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità sul Corriere Torino
Carretta ricorda Meroni: "La Farfalla Granata continua a volteggiare" (VIDEO)
Sulle colonne del Corriere Torino è presente un focus sulla celebrazione della memoria di Gigi Meroni avvenuta ieri, nel giorno della sua tragica scomparsa di 59 anni fa e sul ricordo che si terrà domani del centenario dall'inaugurazione del Filadelfia. "Il mondo granata non dimentica, nell’anno in cui il Toro celebra i 120 anni di storia e ricorda i 50 dall’ultimo scudetto" - scrive il quotidiano. Sulla commemorazione della Farfalla Granata il giornale riporta: "Al cippo di corso Re Umberto, dove don Gian Luca Carrega ha impartito la benedizione, una cinquantina di cuori granata si sono raccolti per rendere omaggio alla Farfalla. Tra loro gli scudettati Claudio Sala, Renato Zaccarelli e Alberto Pallavicini. Presenti anche il dirigente del Torino Fc Alberto Barile e gli assessori Chiara Foglietta e Mimmo Carretta". Riguardo invece la celebrazione dei 100 anni del Filadelfia l'edizione torinese del quotidiano del Gruppo RCS aggiunge: "Domani Borgo Filadelfia si colorerà di granata, con finestre e balconi addobbati".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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