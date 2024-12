Corriere Torino: “Jolly Lazaro, è il più duttile degli esterni per la difesa a 4”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi propone un approfondimento su Valentino Lazaro del Toro. Partendo dal presupposto che un cambio di modulo potrebbe essere la scelta giusta per aiutare questa squadra a ritrovarsi e a crescere dopo il recente periodo molto negativo, il quotidiano evidenza le qualità dell'esterno austriaco. Lazaro è infatti il giocatore più duttile presente nella batteria degli esterni del Torino: in caso di passaggio a difesa a 4, Vanoli avrebbe bisogno di rimodellare tanti suoi principi tattici e avrebbe quindi bisogno di un lavoro diverso da molti membri della sua rosa. Nel finale della gara contro il Napoli, si è visto un Toro passare ad un 4-2-4 a trazione anteriore utile per provare a recuperare il risultato. In questo cambio di modulo Lazaro è passato - da esterno a tutta fascia nel solito 3-5-2 - a fare il terzino destro della difesa a quattro. L'ex Inter può essere dunque una risorsa preziosa per Vanoli in grado di cambiare ruolo anche a gara in corso.