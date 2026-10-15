"Duttilità e cambi: è un Toro da secondo tempo. Abate ha una rosa ampia, con alternative in grado di trasformare la squadra". L'edizione odierna del Corriere Torino analizza la metamorfosi e i tratti distintivi del gruppo guidato da Ignazio Abate, capace di cambiare volto a partita in corso e di alzare i giri del motore soprattutto nelle riprese. Il quotidiano mette in luce il trend emerso nelle ultime uscite stagionali contro Fiorentina, Bologna e Udinese: "Tre indizi fanno una prova. I granata ripetono lo stesso copione: primo tempo in controllo, ripresa garibaldina. Una squadra che cresce, alza il baricentro, cambia abito tattico e sfrutta la profondità della rosa. La duttilità tattica è il vero punto di forza di Abate: si passa dal 3-5-1-1 alla difesa a quattro, oppure dal 4-4-2 alla linea a tre, trovando sempre risposte decisive dagli uomini subentrati dalla panchina, come dimostrano i gol e gli impatti di Adams, Kulenovic e Vlasic". Unica nota stonata dell'ultima gara riguarda l'infortunio di Ilkhan, fermatosi per una distrazione all'adduttore che lo terrà fuori per due o tre settimane. Infine, ampio spazio al ricordo di una figura leggendaria della storia granata: "La cerimonia: questa mattina, alle 12, la società granata ricorderà Gigi Meroni in corso Re Umberto. A 59 anni dalla tragica scomparsa della 'Farfalla Granata', il club e i tifosi si ritroveranno per il consueto momento di commemorazione, accompagnato dalla benedizione di don Gian Luca Carrega".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de Corriere Torino.