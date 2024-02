Corriere Torino: “La nuova difesa granata, il Toro presenta Masina e Lovato”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi propone un articolo contenente le dichiarazioni più incalzanti della conferenza stampa di presentazione di ieri dei due nuovi acquisti del Toro, Adam Masina (QUI LE SUE PAROLE COMPLETE) e Matteo Lovato (QUI LE SUE PAROLE COMPLETE). L'esterno sinistro marocchino si è presentato al Torino affermando di sapere cosa Juric vuole da lui: "Il mister voleva un jolly per la difesa, eccomi qui" e ha poi raccontato anche la sua passione per la filosofia. Il difensore centrale italiano prelevato dalla Salernitana ha invece detto di voler restare a lungo in granata nonostante sia per ora solo in prestito: "Juric è schietto, spero di lavorare con lui a lungo".