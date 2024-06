Corriere Torino: “La pattuglia torinese «perde» soltanto Ricci”

"Buongiorno, Bellanova, Gatti, Cambiaso, Fagioli e Chiesa. Ecco il contingente di Toro e Juve per Euro 2024. - Scrive l'edizione odierna del Corriere, che poi continua - l'escluso del ct Spalletti è dunque Ricci. Il centrocampista granata dopo aver accarezzato il grande sogno, ha perso il derby a centrocampo con Fagioli, Ricci rimarrà comunque in quota azzurra per il futuro come ha sottolineato Spalletti."