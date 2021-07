Corriere Torino: “La svolta di Buongiorno”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna del Corriere di Torino spazio oggi ad un focus sulle parole di Alessandro Buongiorno, la cui intervista completa potete trovare a questo link. Partendo dalle sue dichiarazioni, il quotidiano descrive così il ragazzo classe '99: "Un ragazzone di 194 centimetri, faccia pulita, testa a posto, intelligenza viva, amante degli scacchi e «orgoglio vero nel rappresentare la squadra dove sono cresciuto, il club della mia città». Buongiorno, va detto, non è solo un “tipo da sposare”, è soprattutto un ottimo difensore, che nell’ultima stagione - con Marco Giampaolo prima e Davide Nicola poi - ha saputo conquistarsi spesso una maglia da titolare. Status che molto probabilmente verrà consolidato con Ivan Juric: dicono questo le indicazioni emerse nella parte iniziale del ritiro di Santa Cristina Valgardena. «Juric guarda l’impegno, l’applicazione — continua — e di questo sono contento. Il mister ci aiuta anche fuori dal campo. Per quanto mi riguarda, penso a dare il massimo, ogni giorno. Lavoro duro, voglio che questo sia l’anno della mia svolta definitiva» ha detto il classe '99, che è legato al Toro fino al 2024, ma sono avviatissimi i lavori per un prolungamento al 2025. Il ragazzo va blindato: è destinato a diventare un simbolo del Toro che vuole riscattarsi".