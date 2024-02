Corriere Torino: “L’abbraccio del Filadelfia lancia il Toro verso l’Europa”

L'edizione torinese del Corriere della Sera, propone un approfondimento sull'allenamento di ieri del Torino che ha aperto le porte del Filadelfia ai tifosi. Circa duemila tifosi sono giunti ad assistere al lavoro di mister Ivan Juric e dei suoi ragazzi per spronarli a dare il meglio in questa fase decisiva della stagione. Il Toro infatti giovedì giocherà una gara fondamentale contro la Lazio e in caso di vittoria si guadagnerebbe il settimo posto. In seguito ci saranno poi altri scontri diretti contro Roma, Fiorentina e Napoli. In merito alla partita contro la formazione viola, in programma sabato 2 marzo alle 20:45, potrebbe rivedersi in campo Alessandro Buongiorno. Il vice capitano granata oggi a Roma si sottoporrà ad una visita da uno specialista per comprendere se potrà avere il via libera per la ripresa degli allenamenti dopo il suo infortunio alla spalla.