Toro sorprendente e da prima pagina per il Corriere Torino che ne parla così: "Il Toro vince al Turf Moor con l’esor­dio dei nuovi acqui­sti e con­ti­nua la sua cre­scita". Continua la crescita è forse questa la miglior notizia che arriva da Burnley, la continua crescita che era in discussione dopo l'ultima amichevole a Pinzolo. Luongo si conferma e Njie continua a inventare, per lui ottima prestazione nel complesso oltre all'assist. Bene anche come si sono amalgamati i nuovi in difesa affiancati da Coco: "I nuovi arri­vati Comuzzo e Cömert affi­nano l’intesa con Coco". Si confermano a livello i rientranti dal Mondiale solida prestazione del vice capitano Vlasic e per il Corriere: "Il Ché sem­bra ispi­rato", in attesa che anche Pederen torni in gruppo. Sommariamente buona anche la prestazione di Simeone che però non riesce a capitalizzare neanche una delle tre occasioni avute nel corso della sua partita.