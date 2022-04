Corriere Torino: “Pubblico da grandi traguardi. Si va verso il tutto esaurito”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione torinese del Corriere della Sera questa mattina si focalizza sul prossimo match del Toro di Juric che stasera affronterà il Milan di Pioli. La sfida di stasera sarà la prima nella quale si potrà tornare ad ammirare uno stadio Olimpico Grande Torino in grado di aprire le proprie porte ad un pubblico che potrà occupare il 100% della capienza dell'impianto. Dopo più di due anni di limitazioni a causa della pandemia da Covid-19, contro il Milan si potrà accedere in ogni settore e posto dello stadio. Come sottolinea il quotidiano piemontese si va verso il tutto esaurito per questo importante incontro. Come però ha ricordato ieri Juric in conferenza stampa si teme che molti dei tifosi presenti stasera allo stadio non saranno supporter granata bensì milanisti dal momento che c'è grande esaltazione attorno alla squadra di Pioli per il primo posto in classifica.