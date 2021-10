Corriere Torino: “Toro, contro il Genoa è la tua opportunità”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

"E con un Praet e un Belotti in più - scrive il Corriere Torino - il Torino va a caccia della vittoria": oggi alle 18.30, per i granata di Juric, è il momento di scendere in campo, contro una squadra che non lascerà nulla al caso, il Genoa di Ballardini. Dopo un buon inizio di campionato, e le ultime due sconfitte subite con Juventus e Napoli, il club granata ha l'opportunità di riscattarsi e di dimostrare di meritarsi qualcosa in più. "Vincere contro il Genoa, una squadra emotivamente viva e vegeta che vale più del 18o posto che occupa, diventa fondamentale". Juric punta tutto sulle buone prestazioni, che portano poi ai risultati. A favore dei granata, in più, c'è il rientro di Belotti e Praet, che possono indubbiamente dare quell'aiuto in più di cui la squadra ha bisogno. Per il resto della formazione, il tecnico croato si affida ai soliti pilastri: Milinkovic-Savic in porta, Bremer in difesa, Singo e Aina sulle fasce, Brekalo e Linetty per la trequarti. L'unico dubbio rimane per l'attacco, in cui il tecnico granata potrebbe pensare anche ad un Belotti già dal primo minuto.