Corriere Torino: “Toro, emergenza in difesa. Ma Juric si fida di Zima e Izzo”

E' un Toro che deve fare i conti con un'emergenza in difesa. Nell'edizione odierna del quotidiano, il Corriere di Torino riporta infatti le parole di Juric nella conferenza stampa di presentazione di Udinese-Torino circa le condizioni fisiche di Buongiorno e Djidji, che non lasciano ben sperare in vista del match contro i friulani in programma oggi - domenica 6 febbraio - alle ore 18: "Buongiorno ha avuto un problema all’adduttore e sugli infortuni muscolari dobbiamo stare attenti. Poi c’è Djidji, che ha un problema di pubalgia". Stando così le cose, è molto difficile che almeno uno dei due possa essere schierato dall'inizio nel match della Dacia Arena, partita nella quale i granata dovranno fare i conti anche con l'assenza di Bremer, che deve scontare un turno di squalifica. Per Juric è quindi una difesa da ridisegnare, ma, come riporta il quotidiano, il tecnico ha già un piano B per il reparto arretrato: "Negli ultimi giorni il Toro ha costruito la sua difesa piazzando Zima al posto di Bremer e recuperando Armando Izzo come marcatore di destra. Il napoletano sembrava destinato al Cagliari qualche giorno fa, ma ora il destino gli offre l’opportunità di riprendersi il Toro e riconquistare Juric".