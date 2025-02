Corriere Torino: “Vanja e il momento d’oro, ma il suo pensiero è per la squadra”

L'edizione torinese del Corriere della Sera riporta oggi la notizia dell'inaugurazione de "Il Bosco del Toro" presso la zona del Robaldo. Erano presenti due calciatori granata come Gvidas Gineitis e Vanja Milinkovic-Savic. Quest'ultimo trova spazio tra le righe del quotidiano e viene riportato il formidabile dato dei suoi 4 rigori su 5 parati in questo campionato che lo hanno reso il miglior portiere in Europa sotto questo fondamentale. L'estremo difensore serbo nonostante sta vivendo un momento d'oro e stia giocando la miglior stagione da quando indossa la maglia del Torino preferisce evitare troppi complimenti e celebrazioni: "Non mi piace parlare di me, io penso solo al bene del Toro. Il calcio è uno sport di squadra che coinvolge tanti giocatori", commenta lo stesso Vanja.