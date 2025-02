Il bosco del Toro, presentata l’iniziativa verde al Robaldo

Nasce il Bosco del Torino: l'inaugurazione

Irene Nicola Redattore 26 febbraio - 16:14

Nelle vicinanze del Robaldo, per cui proseguono i lavori in vista dell'inaugurazione, presso il parco Colonnetti, è nato oggi, mercoledì 26 febbraio, il Bosco del Toro. Con la piantumazione di alberi autoctoni ad alto fusto, sono state messe le radici di quello che nel tempo diventerà un angolo verde di 68 alberi dal cuore granata. L'iniziativa, nata come impegno concreto per il futuro sostenibile della città di Torino, ha visto in prima linea per il club granata Alberto Barile, accompagnato da Gvidas Gineitis e Vanja Milinkovic-Savic. Presenti Domenico Carretta, Assessore allo Sport, Grandi Eventi e Turismo del comune di Torino, e Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia. Torino, Suzuki e Settore Verde della Città di Torino sono infatti i promotori di quest'iniziativa, presentata con orgoglio di fronte ai presenti.

Massimo Nalli presenta il Bosco del Toro — Il primo a prendere la parola è stato Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia: "Pur non essendo il padrone di casa, ho il piacere di presentarvi questo progetto. Alla Suzuki, che è di cultura giapponese, piace sentirsi utili agli altri. Ringraziamo la città metropolitana, l'amministrazione e il Torino FC per darci l'opportunità di sentirci utili. Come lo facciamo? Piantando oggi una quarantina, e arriveremo fino a 68, alberi di un piccolo bosco di piante autoctone che dovrebbero nella nostra opinione restituire qualcosa al pubblico e ai cittadini che tanto danno a Suzuki. Ringraziamo il Torino, Gineitis e Milinkovic-Savic, che hanno l'agenda sempre fitta e hanno voluto dedicare il loro tempo libero a noi".

Domenico Carretta presenta il Bosco del Toro — Infine ha parlato l'Assessore Domenico Carretta: "Sono giorni importanti per noi, spiace per i tifosi del Milan ma la vittoria ci ha dato una spinta anche per i lavori (ride, ndr). Vogliamo dedicare un albero e un momento a Ginetto Trabaldo, grandissimo tifoso. È parte della nostra storia, è parte di quei valori che il Toro rappresenta anche per la città. È per questo che la città si sta impegnando anche sulla Cittadella, il lavoro che sta facendo il Toro è importante, crescerà come gli alberi e metterà radici. Grazie a tutti, a Suzuki, al Torino e ai giocatori venuti qui. Ci diamo appuntamento a tra un po' qui (al Robaldo, ndr) per l'inaugurazione. Incrociamo le dita, i lavori stanno andando avanti".