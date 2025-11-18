Da Bianchi a Martina: “Bene Baroni ma serve di più”, il Toro sui giornali

Le notizie riguardanti il mondo granata sui quotidiani odierni

Andrea Croveri 18 novembre 2025 (modifica il 18 novembre 2025 | 10:49)

I quotidiani odierni si concentrano su aspetti differenti che riguardano la rosa del Torino. Diversi giocatori stanno tornando dalle Nazionali, mentre il mirino di Baroni è già puntato sul Como di Cesc Fabregas. Due ex granata, in particolare, hanno commentato l'avvio del Torino e l'operato del nuovo allenatore.

"Ho visto la grinta giusta"afferma l'ex capitano del Torino Rolando Bianchi sulle pagine del Corriere Torino in merito alla prestazione dei granata al derby. L'ex attaccante ha rilasciato un'intervista in cui si è espresso sul lavoro del mister toscano e ha ricordato il suo passato sotto la Mole:"Ho grande rispetto per la maglia e per la tifoseria granata. Quando torno a Torino, mi si apre il cuore" rilasciando un curioso commento su uno degli attaccanti più forti di oggi, attualmente al Manchester City, sua ex squadra: "Ho battuto Haaland in una statistica, perché a differenza sua segnai all’esordio in Premier League con i Citizens. Lui è un giocatore totale, mi fa impazzire."

Su La Stampa ha parlato invece Silvano Martina, ex portiere granata degli Anni 80, dicendo la propria sul ballottaggio tra i pali. Per lui, nonostante Israel abbia cominciato bene la stagione, Paleari si è guadagnato sul campo il diritto di restare titolare: "Il Torino è fortunato ad avere due interpreti così, poi adesso i secondi possono emergere di più rispetto a una volta." E poi, sempre sul Torino di oggi: "Manca ancora un giocatore in grado di provocare la scintilla, il Dossena dei miei tempi."

La Gazzetta dello Sport scrive di Pedersen e Nkounkou, le due frecce del Toro che in questa prima parte di stagione hanno scavalcato le gerarchie conquistando la fiducia di Baroni "che sulla corsa e sull’iniziativa dei quinti vuole costruire un pezzo della propria pericolosità in attacco e che proprio su di loro fa grande affidamento anche in difesa, quando c’è da aiutare i tre che stanno dietro per i pericoli che arrivano dai lati." Il quotidiano dà un occhio anche alla prossima partita, Torino-Como, con gli ospiti in ansia per le condizioni di Diao.

Tuttosport riporta il calo di spettatori presenti allo stadio: la media è scesa da 24.228 dello scorso anno a 21.771 di quest'anno, a partita. Il dato più basso è stato registrato contro l'Atalanta dell'ex Ivan Juric, partita conclusasi per 0-3, solo 18.259 biglietti venduti. Sul campo, il quotidiano si sofferma sul centrocampo: Perciun è un punto fermo della Primavera del Torino, ma gioca bene nella prima squadra della Nazionale, Casadei vuole conquistare Gattuso e, oltre al granata, vuole tornare a vestire l'Azzurro, mentre Anjorin è determinato a prendersi lo spazio tra le linee dei titolari. Intanto, cresce l'ansia per le condizioni di Ilic, su cui si aspettano notizie dopo l'infortunio con la Serbia.