Da Nicolussi Caviglia alla strada per l’Europa: i temi granata sui giornali

Tutte le notizie di calciomercato e non solo relative al Torino che sono presenti oggi sui quotidiani disponibili in edicola

Federico De Milano Caporedattore 18 agosto 2025 (modifica il 18 agosto 2025 | 10:43)

Oggi è il giorno del debutto in gara ufficiale del Torino di Marco Baroni che scende in campo questa sera alle 21:15 contro il Modena per i trentaduesimi di Coppa Italia. Questo è infatti il tema principale per quanto riguarda i granata sui quotidiani in edicola oggi. La Gazzetta dello Sport parla dell'apporto che possono dare i nuovi al Toro: Aboukhlal vuole stupire mentre potrebbe esserci spazio dal primo minuto anche per una freccia come Ngonge. Spazio tra i titolari anche per il portiere arrivato poche settimane fa dallo Sporting Lisbona, Franco Israel. In attacco invece viene indicato Adams come possibile prima scelta nel ballottaggio che sta andando avanti con Simeone.

Sulle colonne di Tuttosport c'è spazio anche per il mercato con le voci sull'interessamento per Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista del Venezia ha un passato nella Juventus e infatti i bianconeri si sono assicurati un 10% della futura rivendita del giocatore. La scelta di puntare su Nicolussi Caviglia nasce dal fatto che Asllani - anche lui obiettivo del Toro - si è avvicinato a grandi passi al Bologna, club che segue anche un ex granata come Mandragora. Il quotidiano piemontese inoltre rilancia poi un altro nome per il Torino: come noto Vagnati è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro che possa dare il cambio a Biraghi e l'ultimo profilo individuato sarebbe quello di Fortini che gioca nella Fiorentina ed è un classe 2006.

L'edizione torinese del Corriere della Sera tratta invece il tema del presidente del Modena, Carlo Rivetti,che questa sera vedrà la sua squadra sfidare il Torino, club per cui non ha nascosto di fare il tifo. Viene poi dedicato spazio anche a Ngonge che sarà uno degli osservati speciali del nuovo Toro di Baroni in campo questa sera: il belga vuole alzare i giri del motore e dimostrare a tutti i tifosi granata quelle qualità che aveva espresso su alti livelli anche ai tempi del Verona proprio con Baroni in panchina.

Infine, il quotidiano La Stampa sottolinea come la partita di questa sera sia importante per il Torino anche per il fatto che rappresenti un'altra via per raggiungere l'Europa. Il sogno di molti tifosi granata è infatti quello di poter tornare a giocare le competizioni europee al più presto e se in campionato è necessario arrivare nelle prime 6-7 posizioni in classifica, un'altra via potrebbe essere quella della Coppa Italia. Oggi il Toro gioca contro il Modena la prima sfida di questo suo percorso nella coppa nazionale e lo fa per la prima volta in stagione di fronte al suo pubblico del "Grande Torino": non sono quindi ammessi errori per iniziare subito col piede giusto.