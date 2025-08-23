Corriere Torino dedica un articolo a Franco Israel: “Israel, il Toro tra le mani”. Il nuovo portiere granata, dopo la buona prestazione in Coppa Italia, è chiamato a confermarsi anche contro l’Inter e Lautaro Martinez.
RASSEGNA STAMPA
Da Simeone titolare al pressing su Oristanio: i temi granata sui giornali
La Gazzetta dello Sport titola: “Certezza Vlasic. Crea, difende, fa gol. Il croato è pronto a guidare il Toro”. Vlasic si prepara all’Inter, mentre si attende l’arrivo di Asllani.
“Simeone a Superga per un inizio perfetto”, titola Tuttosport. Il Cholito ha reso omaggio al Grande Torino e lunedì potrebbe partire da titolare. A San Siro è atteso un settore ospiti consistente, con 1.500 tifosi granata. “I tifosi ci sono. Toro, adesso tocca a te!”. Intanto il mercato prosegue, soprattutto a centrocampo: “Su Ilic piomba il West Ham”, mentre si attende Asllani e Tameze sembra destinato all’uscita. In attacco, invece, “Avanza Oristanio, Adams in bilico”. C’è spazio anche per la Primavera: “Fioratti: cancellare Firenze”.
La Stampa apre con: “Qualità Toro”. Dopo Asllani, i granata spingono anche per Oristanio. Spazio poi alle parole di Gianni De Biasi, che in un’intervista dichiara: “Squadra rinforzata, giusto credere all’Europa. Kristjan è il play adatto per fare la differenza”. In vista della sfida di San Siro viene esaltato il calore della tifoseria: “Maratona itinerante, è già passione Toro. In duemila a San Siro”.
