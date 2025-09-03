Dai 111,5 milioni incassati a nuove soluzioni tattiche: i temi granata sui giornali

Il bilancio di mercato, i bisogni futuri e la pausa per le Nazionali: la rassegna stampa di Toro News

Davide Bonsignore Redattore 3 settembre - 10:30

A mercato concluso, l'obiettivo del Torino è quello adesso di trovare una quadra a livello tattico per presentarsi dopo la sosta Nazionali al meglio delle proprie capacità. Sotto questo punto di vista l'edizione di Torino del Corriere della Sera si propone di fare un'analisi tattica, ripercorrendo le fasi che hanno portato Baroni a virare dal 4-2-3-1 iniziale al 4-3-3, passando da un vertice alto ad uno basso, con l'affiancamento a Ilkhan di Asllani. Tuttavia, l'analisi di Manlio Gasparotto sul quotidiano non esclude un'ulteriore disposizione: "Un domani Baroni — che presto recupererà in difesa anche Ismajli — potrebbe sorprendere l’avversario di turno passando a una difesa a 3 infoltendo il centrocampo per attaccare molto forte anche sugli esterni, dove il Toro ha una ricchezza straordinaria tra corridori (Pedersen), piedi delicati (Lazaro), gambe potenti (Ngonge) e dribbling (Aboukhlal)".

La Stampa, invece, analizza bisogni diversi: la necessità del Torino di tornare a fare gol. La soluzione, secondo il quotidiano piemontese, è rappresentata da un giocatore: Duvan Zapata. Il 5 ottobre 2024 l'infortunio al crociato, quindi l'operazione e una lunga riabilitazione. Poi il ritorno al Filadelfia e il rientro progressivo in gruppo. Contro il Valencia i primi minuti, contro il Modena, in Coppa Italia, i primi in una gara ufficiale. All'appello manca la Serie A: l'obiettivo? La prima dopo la sosta. Il bomber colombiano mette nel mirino Roma-Torino. Non lo fa dal 1', certo, ma ritrovare minutaggio già alla terza giornata significherebbe tanto per il capitano granata che si ripropone per sostenere il peso dell'attacco della squadra di Baroni, rimasta l'unica insieme a Genoa e Lecce a non aver ancora segnato in campionato.

Ieri i vent'anni di Cairo e la sua intervista a TeleLombardia, che La Gazzetta dello Sport riporta nel quotidiano odierno. Già ampiamente sviscerata qui su Toro News, citiamo un altro tema interessante riportato dalla rosea, che riguarda Franco Israel. Il portiere ex Sporting Lisbona, già ampiamente nel giro della Nazionale, ha fatto un buon precampionato e anche nelle prime gare ufficiali si è messo in mostra con prestazioni di valore. Questo sembra aver attirato l'interesse dello staff della Nazionale uruguayana, con il ct Marcelo Bielsa che adesso sembra stia seriamente pensando di affidargli le chiavi della porta per le sfide contro Perù e Cile, valevoli per le qualificazioni ai prossimi mondiali. Per Israel il ballotaggio è con i compagni Sergio Rochet e Santiago Mele, rispettivamente portieri di Internacional (in Brasile) e Monterrey (in Messico).

A concludere, ecco Tuttosport, in vena, invece, di bilanci da fine mercato. In particolare, il quotidiano di Torino si propone di fare un'analisi di lungo termine, partendo non da questa estate ma da quella precedente. L'articolo di Marco Bonetto sottolinea come in questo lasso di tempo siano stati venduti quattro elementi chiave a cifre enormi: si tratta di Buongiorno, Bellanova, Ricci e Milinkovic-Savic, per una cifra totale in quattro di 111,5 milioni di euro. Al loro posto, ruolo per ruolo, Tuttosport pone Coco, Pedersen, Asllani e Israel, per una spesa totale di 19,5 milioni (il quotidiano considera improbabile il riscatto a 12 di Asllani). Insomma, numeri molto diversi tra loro, per un bilancio di anno solare (2024) chiuso in positivo di 10,4 milioni.