Dai “5 epurati” alle due trattative col Cagliari: le notizie granata sui giornali

Le ultime novità sul mondo Toro direttamente dai quotidiano in edicola stamattina: al centro il mercato e la gara di stasera con la Roma

Federico De Milano Caporedattore 18 gennaio 2026 (modifica il 18 gennaio 2026 | 10:58)

Da un lato c'è la concentrazione di Baroni e della squadra sulla partita di oggi pomeriggio contro la Roma e dall'altro il lavoro del DS Petrachi sul calciomercato. Sono questi i principali temi affrontati dai quotidiani odierni in merito al mondo Toro. Stasera infatti i granata affrontano nuovamente i giallorossi per la seconda partita di fila e all'interno della stessa settimana. Dopo la vittoria in trasferta in Coppa Italia, oggi alle 18 il Torino ospita Gasperini e i suoi giocatori per un match valido per il 21° turno di Serie A. Nel frattempo la società sta lavorando su almeno cinque cessioni e su dei movimenti in entrata con un affare assiema al Cagliari che tiene banco in questi giorni.

Tra le pagine del quotidiano La Stampa ci si concentra sul possibile scambio tra Torino e Cagliari che coinvolgerebbe Anjorin e Prati. Il centrocampista inglese non ha convinto in questi primi mesi in granata ma la chiave per sbloccare la trattativa sarebbe il riscatto anticipato dall'Empoli. A quel punto si potrà tentare l'affondo con il Cagliari per arrivare a Prati lasciando Anjorin percorrere il tragitto opposto e volare in Sardegna. Il quotidiano piemontese propone poi un focus sull'obiettivo di Baroni di cercare di riprendersi il calore del pubblico all'interno dello stadio Olimpico Grande Torino. Contro la Roma - prima sfida casalinga del girone di ritorno - sarà la prima occasione per tentare di migliorare il rendimento interno dei granata, dopo 5 sconfitte in casa nel girone d'andata: un "record" negativo che non si vedeva da 17 anni.

L'edizione torinese del Corriere della Sera, propone invece un approfondimento sulla partita contro la Roma, nella quale viene chiesto un altro grande risultato contro la Roma. Il successo arrivato martedì sera in Coppa Italia ha donato infatti entusiasmo alla squadra e la speranza di Baroni e del pubblico granata è che si possa rifare un'altra impresa contro la formazione di Gasperini. Anche su queste colonne viene sottolineata l'importanza di dover tornare a fare punti nel proprio stadio in questo girone di ritorno.

La Gazzetta dello Sport dedica invece ampio spazio a Nikola Vlasic. Il numero 10 del Torino viene indicato come l'intoccabile per Baroni. L'obiettivo del croato e dei suoi compagni sarà quello di "calare il tris", ovvero quello di ottenere la terza vittoria di fila contro la Roma in questa stagione. Oltre al 2-3 raccolto martedì sera in Coppa Italia, il Toro vanta infatti anche un successo all'Olimpico romano a inizio campionato: uno 0-1 targato Simeone. Inoltre, secondo la rosea, dovrebbe tornare in campo dal primo minuto anche Pedersen che nelle ultime partite era assente a causa di un guaio fisico. Aperto inoltre il ballottaggio tra Casadei e Gineitis per una maglia da titolare in mezzo al campo.

Infine, si concentra molto sul mercato l'edizione odierna di Tuttosport. Il giornale sportivo torinese fa i nomi di "5 epurati" che sono Asllani, Sazonov, Ilic, Biraghi e Nkounkou. Questi cinque calciatori granata non saranno ancora convocati, si legge, e sono tutti in uscita già in questa sessione di mercato di gennaio per ragioni differenti. Viene inoltre anche svelato un retroscena legato a Franco Israel: il portiere uruguaiano non è stato schierato nemmeno in Coppa Italia e ormai per lui sembra essere inevitabile la strada della cessione anche se andrà prima trovata una soluzione soddisfacente sia per il Torino che per lui. Sul fronte del mercato in entrata, invece, prosegue la trattativa per David Ricardo con il Botafogo che deve fare i conti con la volontà del difensore brasiliano di vestire la casacca granata e infatti lui stesso sta prendendo tempo con la Dinamo Mosca che insiste per averlo.