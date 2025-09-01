Dai fischi della Maratona ai dettagli per Nkounkou: i temi granata sui giornali

Ultimo giorno di calciomercato, sì, ma anche il giorno dopo Torino-Fiorentina: il pareggio che ha permesso ai granata di tirare un pochino su la testa dopo la pesante sconfitta in casa dell'Inter. In ogni caso, il clima non era dei migliori: a sottolinearlo è La Stampa, che scrive "Dopo il 5-0 di San Siro rischiava il Toro di affondare in uno stadio Grande Torino che non ha risparmiato fischi, cori e insulti a società e squadra: una contestazione dura e senza sosta per quel che è successo lunedì scorso contro l’Inter, il peggior debutto di sempre in campionato, e a pochi giorni dal traguardo dei 20 anni di presidenza Cairo. Dai fischi per Coco, Biraghi e Masina alla lettura delle formazioni fino ad arrivare a quelli per tutta la squadra dopo lo 0-0 («Andate a fan…» hanno anche cantato gli ultrà per respingere i giocatori), il clima è stato pesante e acuito dagli striscioni esposti in curva Maratona durante il primo tempo. “Basta umiliazioni” e “Svegliatevi” erano i più educati e riferibili, mentre i cori contro il patron – con annessa richiesta di vendere il club – sono stati cantati anche dai 1.500 tifosi viola presenti allo stadio per festeggiare un gemellaggio che dura da mezzo secolo".