Dai fischi della Maratona ai dettagli per Nkounkou: i temi granata sui giornali

Rassegna stampa

Le pagine sul Torino dei principali quotidiani oggi in edicola
Ultimo giorno di calciomercato, sì, ma anche il giorno dopo Torino-Fiorentina: il pareggio che ha permesso ai granata di tirare un pochino su la testa dopo la pesante sconfitta in casa dell'Inter. In ogni caso, il clima non era dei migliori: a sottolinearlo è La Stampa, che scrive "Dopo il 5-0 di San Siro rischiava il Toro di affondare in uno stadio Grande Torino che non ha risparmiato fischi, cori e insulti a società e squadra: una contestazione dura e senza sosta per quel che è successo lunedì scorso contro l’Inter, il peggior debutto di sempre in campionato, e a pochi giorni dal traguardo dei 20 anni di presidenza Cairo. Dai fischi per Coco, Biraghi e Masina alla lettura delle formazioni fino ad arrivare a quelli per tutta la squadra dopo lo 0-0 («Andate a fan…» hanno anche cantato gli ultrà per respingere i giocatori), il clima è stato pesante e acuito dagli striscioni esposti in curva Maratona durante il primo tempo. “Basta umiliazioni” e “Svegliatevi” erano i più educati e riferibili, mentre i cori contro il patron – con annessa richiesta di vendere il club – sono stati cantati anche dai 1.500 tifosi viola presenti allo stadio per festeggiare un gemellaggio che dura da mezzo secolo".

Corriere Torino, dall'altra parte, ha approfondito la duplice situazione messa in evidenza in questa sfida del Torino di Baroni: la squadra e il gioco del tecnico sono improntati all'attacco, eppure c'è ancora tanto lavoro da fare perché questo accada. Contro la Fiorentina è apparsa una squadra più solida dietro che capace di andare davanti a ferire gli avversari: è un aspetto su cui Baroni sta già lavorando.

La Gazzetta dello Sport analizza la partita e nel farlo si concentra sul centrocampo. Per la sfida contro la Fiorentina ha avuto spazio dal 1' il nuovo acquisto, Asllani, che ha iniziato a dare ordine alla manovra di impostazione del Torino. Al suo fianco Casadei, spesso cercato anche per la sua capacità nei colpi di testa, e Ilic, alla prima da titolare: per lui l'ennesima ultima occasione per dimostrare di avere continuità oltre che qualità.

Come detto, non solo campo: oggi è l'ultimo giorno di calciomercato ed è attesa almeno un'ufficialità. Oggi è giornata di visite mediche per Niels Nkounkou, terzino sinistro francese che va a rinforzare il reparto dall'Eintracht Francoforte. Tuttosport ne riporta i dettagli: prestito oneroso da mezzo milione e riscatto con obbligo condizionato (in base alle presenze) da 5 milioni di euro circa. L'operazione va ad aggiungere un tassello importante all'organico di Baroni, che potrà permettersi di lasciare Lazaro a destra e di affiancare un profilo giovane ma con esperienza internazionale a Cristiano Biraghi.

