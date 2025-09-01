Ultimo giorno di calciomercato, sì, ma anche il giorno dopo Torino-Fiorentina: il pareggio che ha permesso ai granata di tirare un pochino su la testa dopo la pesante sconfitta in casa dell'Inter. In ogni caso, il clima non era dei migliori: a sottolinearlo è La Stampa, che scrive "Dopo il 5-0 di San Siro rischiava il Toro di affondare in uno stadio Grande Torino che non ha risparmiato fischi, cori e insulti a società e squadra: una contestazione dura e senza sosta per quel che è successo lunedì scorso contro l’Inter, il peggior debutto di sempre in campionato, e a pochi giorni dal traguardo dei 20 anni di presidenza Cairo. Dai fischi per Coco, Biraghi e Masina alla lettura delle formazioni fino ad arrivare a quelli per tutta la squadra dopo lo 0-0 («Andate a fan…» hanno anche cantato gli ultrà per respingere i giocatori), il clima è stato pesante e acuito dagli striscioni esposti in curva Maratona durante il primo tempo. “Basta umiliazioni” e “Svegliatevi” erano i più educati e riferibili, mentre i cori contro il patron – con annessa richiesta di vendere il club – sono stati cantati anche dai 1.500 tifosi viola presenti allo stadio per festeggiare un gemellaggio che dura da mezzo secolo".
Rassegna stampa
Dai fischi della Maratona ai dettagli per Nkounkou: i temi granata sui giornali
Corriere Torino, dall'altra parte, ha approfondito la duplice situazione messa in evidenza in questa sfida del Torino di Baroni: la squadra e il gioco del tecnico sono improntati all'attacco, eppure c'è ancora tanto lavoro da fare perché questo accada. Contro la Fiorentina è apparsa una squadra più solida dietro che capace di andare davanti a ferire gli avversari: è un aspetto su cui Baroni sta già lavorando.
La Gazzetta dello Sport analizza la partita e nel farlo si concentra sul centrocampo. Per la sfida contro la Fiorentina ha avuto spazio dal 1' il nuovo acquisto, Asllani, che ha iniziato a dare ordine alla manovra di impostazione del Torino. Al suo fianco Casadei, spesso cercato anche per la sua capacità nei colpi di testa, e Ilic, alla prima da titolare: per lui l'ennesima ultima occasione per dimostrare di avere continuità oltre che qualità.
Come detto, non solo campo: oggi è l'ultimo giorno di calciomercato ed è attesa almeno un'ufficialità. Oggi è giornata di visite mediche per Niels Nkounkou, terzino sinistro francese che va a rinforzare il reparto dall'Eintracht Francoforte. Tuttosport ne riporta i dettagli: prestito oneroso da mezzo milione e riscatto con obbligo condizionato (in base alle presenze) da 5 milioni di euro circa. L'operazione va ad aggiungere un tassello importante all'organico di Baroni, che potrà permettersi di lasciare Lazaro a destra e di affiancare un profilo giovane ma con esperienza internazionale a Cristiano Biraghi.
