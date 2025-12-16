Dal caso Israel alle parole di Vives: i temi granata sui giornali

Il Torino è al lavoro con l'obiettivo di costruire la propria identità dopo gli ultimi avvenimenti che hanno scosso il club. In casa il primo segnale positivo è arrivato: 1-0 contro la Cremonese grazie ad un'altra rete di Vlasic, che conferma il proprio grande periodo. L'edizione odierna di Tuttosport tra i vari temi trattati si focalizza anche sul caso Israel, che nell'ultima partita contro la Cremonese è tornato in panchina per lasciar spazio a Paleari: "Sabato Franco Israel è tornato in panchina, dopo aver disputato da titolare le due precedenti partite. Fuori per qualche settimana a causa di un infortunio al costato, l’uruguaiano era stato sostituito dal suo secondo...".