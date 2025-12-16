Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor rassegna stampa Dal caso Israel alle parole di Vives: i temi granata sui giornali

rassegna Stampa

Dal caso Israel alle parole di Vives: i temi granata sui giornali

Dal caso Israel alle parole di Vives: i temi granata sui giornali - immagine 1
I temi granata sui giornali di oggi
Enrico Penzo
Enrico Penzo Redattore 

Il Torino è al lavoro con l'obiettivo di costruire la propria identità dopo gli ultimi avvenimenti che hanno scosso il club. In casa il primo segnale positivo è arrivato: 1-0 contro la Cremonese grazie ad un'altra rete di Vlasic, che conferma il proprio grande periodo. L'edizione odierna di Tuttosport tra i vari temi trattati si focalizza anche sul caso Israel, che nell'ultima partita contro la Cremonese è tornato in panchina per lasciar spazio a Paleari: "Sabato Franco Israel è tornato in panchina, dopo aver disputato da titolare le due precedenti partite. Fuori per qualche settimana a causa di un infortunio al costato, l’uruguaiano era stato sostituito dal suo secondo...".

La Gazzetta dello Sport si focalizza sul parco attaccanti granata e premia Adams e Simeone: "Sia Che Adams, sia Giovanni Simeone sabato sono usciti dal campo tra gli applausi dell’Olimpico Grande Torino, con la sensazione di aver dato il contributo che da loro ci si aspettava. Nei giorni in cui Marco Baroni sta iniziando finalmente ad avere a disposizione tutto il proprio potenziale d’attacco..."

LEGGI ANCHE

Il Corriere della Sera nella sua edizione torinese si focalizza sul reparto difensivo dei granata: "I 26 gol subiti fanno dei granata la difesa più trafitta del campionato insieme alla Fiorentina, ma si tratta di numeri da contestualizzare. Sul dato complessivo pesano tantissimo le 10 reti incassate contro Inter e Como e il blackout con l’Atalanta (3 gol in otto minuti). Per il resto, il Toro è stato capace anche di mantenere la porta inviolata per 6 volte nelle prime 15 giornate...".

La Stampa nella propria edizione odierna ha pubblicato un'intervista a Giuseppe Vives. Il giocatore ha parlato anche del ritorno di Petrachi: "Non me l'aspettavo, scelta giusta. Conosce l'ambiente e sa come ragiona il Presidente, può essere un vantaggio. Con noi è stato bravo e fortunato a trovare gli elementi adatti nel momento opportuno. Abbiamo dato l'anima".

Leggi anche
Marianucci nella lista Petrachi, Simeone capotribù: il Toro sui giornali
Vlasic fa sospirare di sollievo il Toro: i temi granata sui giornali

© RIPRODUZIONE RISERVATA