Dal caso Israel alle parole di Vives: i temi granata sui giornali

Il Corriere della Sera nella sua edizione torinese si focalizza sul reparto difensivo dei granata: "I 26 gol subiti fanno dei granata la difesa più trafitta del campionato insieme alla Fiorentina, ma si tratta di numeri da contestualizzare. Sul dato complessivo pesano tantissimo le 10 reti incassate contro Inter e Como e il blackout con l’Atalanta (3 gol in otto minuti). Per il resto, il Toro è stato capace anche di mantenere la porta inviolata per 6 volte nelle prime 15 giornate...".
La Stampa nella propria edizione odierna ha pubblicato un'intervista a Giuseppe Vives. Il giocatore ha parlato anche del ritorno di Petrachi: "Non me l'aspettavo, scelta giusta. Conosce l'ambiente e sa come ragiona il Presidente, può essere un vantaggio. Con noi è stato bravo e fortunato a trovare gli elementi adatti nel momento opportuno. Abbiamo dato l'anima".
