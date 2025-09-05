Tuttosport apre con il tema mercato: “Toro, servono 44 milioni per i riscatti: Cairo che fai?”, ricordando come gran parte dei giocatori arrivati in prestito non abbia ancora prolungato la propria permanenza a Torino. Poi spazio al rientro di Ismajli: “Torna Ismajli ora Baroni ha più scelte”, con l’ex Empoli che lavora per ritrovare la condizione e contendere una maglia a Coco. Capitolo nazionali: “Gineitis ritrova gol e sorriso con la Lituania”, rete che può ridargli fiducia dopo un avvio di stagione complicato. In chiusura l’intervista all’ex difensore granata Fabio Galante: “Abbiate fede in Baroni. Il Toro c’è per l’Europa”.
Dal caso Sazonov al ritorno di Ismajli: i temi granata sui giornali
La Stampa si concentra invece sul caso Sazonov: “Toro, che pasticcio con Sazonov. Saltato il Getafe per due minuti”. Il difensore georgiano è rimasto fuori lista, ma non è esclusa un’ulteriore soluzione di mercato.
La Gazzetta dello Sport sottolinea la ricchezza di opzioni a disposizione del tecnico: “Un Toro extra large – Il mercato porta a Baroni 2 squadre e varietà di moduli”. Buone notizie anche dall’infermeria: “Ismajli si allena in gruppo. Njie cresce, Simeone è ok”.
