Dal caso Sazonov al ritorno di Ismajli: i temi granata sui giornali

Tuttosport apre con il tema mercato: “Toro, servono 44 milioni per i riscatti: Cairo che fai?”, ricordando come gran parte dei giocatori arrivati in prestito non abbia ancora prolungato la propria permanenza a Torino. Poi spazio al rientro di Ismajli: “Torna Ismajli ora Baroni ha più scelte”, con l’ex Empoli che lavora per ritrovare la condizione e contendere una maglia a Coco. Capitolo nazionali: “Gineitis ritrova gol e sorriso con la Lituania”, rete che può ridargli fiducia dopo un avvio di stagione complicato. In chiusura l’intervista all’ex difensore granata Fabio Galante: “Abbiate fede in Baroni. Il Toro c’è per l’Europa”.