Dal gol di Adams alla corsia mancina del Toro: i temi granata sui giornali

La Gazzetta dello Sport si focalizza sul reparto offensivo del Torino, in particolare guarda alla corsia mancina. Il quotidiano spiega che con il rientro dall'infortunio di Njie e la crescita di Aboukhlal, il Torino potrebbe sfruttare al meglio quella zona del campo. "Il Cobra ha voglia di mordere, Alieu di tornare ad aprire il gas. Storie parallele ma, per quanto diverse, tendono ad intrecciarsi. Perché sul fianco sinistro Baroni ha due fionde che non vedono l’ora di scatenarsi. La sosta ha aiutato entrambi a rimettersi in pista: Zakaria Aboukhlal e Alieu Njie si candidano ad essere i due outsider domenica a Roma quando si riaccenderanno i riflettori sulla Serie A".

Anche l'edizione torinese del Corriere della Sera si concentra sull'ottima prestazione di Che Adams, che in nazionale ha lasciato il segno: "Oggi Baroni al Filadelfia ritroverà il suo numero 19, con il morale alle stelle dopo la vittoria (0-2) di lunedì in casa della Bielorussia. A rompere l’equilibrio ci ha pensato proprio lui, il Ché, al minuto 43: cross di McGinn, sponda di testa del «napoletano» McTominay e zampata vincente del granata, con grande opportunismo e senso della posizione".

La Stampa elogia il percorso di Adams, Gineitis e Asllani con le rispettive nazionali. I tre granata si sono messi in luce durante questa pausa, fornendo prestazioni convincenti. Oltre allo scozzese anche Gineitis e Asllani sono andati in gol. Il primo è reduce dai 180' minuti più prolifici del suo cammino in nazionale. Il centrocampista, infatti, è andato a segno sia contro Malta, che con l'Olanda. Asllani con la sua Albania ha trasformato il rigore della vittoria contro la Lettonia, ritrovando un gol che in nazionale mancava da quasi un anno.