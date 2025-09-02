Dal mancato acquisto in difesa ai vent’anni di Cairo: i temi granata sui giornali

Il calciomercato è terminato, è tempo di valutazioni. Le edizioni odierne dei quotidiani fanno il punto sul mercato estivo del Torino ed osservano come il settore difensivo del Toro non sia stato potenziato a sufficienza. A riportarlo è in particolare Tuttosport: "Con Saba Sazonov da tempo fuori dal progetto e Perr Schuurs infortunato, il Torino in questa sessione di mercato ha deciso di correre il rischio di aﬀrontare diverse partite in inverno con i soli Maripan e Ismajli per i due ruoli da centrali". Quest'inverno, infatti, ci sarà la Coppa D'Africa e la competizione impegnerà sia Saul Coco che Masina, attualmente le uniche due alternative al centro della difesa.