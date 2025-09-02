Toro News
Dal mancato acquisto in difesa ai vent'anni di Cairo: i temi granata sui giornali

Enrico Penzo
Enrico Penzo 

Il calciomercato è terminato, è tempo di valutazioni. Le edizioni odierne dei quotidiani fanno il punto sul mercato estivo del Torino ed osservano come il settore difensivo del Toro non sia stato potenziato a sufficienza. A riportarlo è in particolare Tuttosport: "Con Saba Sazonov da tempo fuori dal progetto e Perr Schuurs infortunato, il Torino in questa sessione di mercato ha deciso di correre il rischio di aﬀrontare diverse partite in inverno con i soli Maripan e Ismajli per i due ruoli da centrali". Quest'inverno, infatti, ci sarà la Coppa D'Africa e la competizione impegnerà sia Saul Coco che Masina, attualmente le uniche due alternative al centro della difesa.

La Gazzetta dello Sport celebra i vent'anni di Cairo alla presidenza del Torino, ripercorrendo le tappe percorse dal patron granata durante la sua presidenza. Il quotidiano rosa si focalizza anche sul mercato e presenta Nkounkou, l'ultimo acquisto dei granata: "Niels Nkounkou è un classico terzino di piede sinistro. Da giovane era considerato una delle migliori promesse della scuola francese nel suo ruolo, e infatti ha frequentato con costanza tutte le nazionali giovanili francesi...".

Un'analisi più critica sui vent'anni di Cairo proviene da La Stampa, il quotidiano approfondisce soprattutto l'ultimo periodo in granata dell'imprenditore alessandrino, segnato da una profonda rottura tra tifoseria e presidenza. Il quotidiano ripercorre le tappe più importanti e porta alla luce il contrasto tra l'euforia dei primi anni di Cairo, con il profondo scisma che ha segnato l'ultimo periodo.

Il Corriere della Sera, nell'edizione torinese presenta l'ultimo acquisto granata: "È Niels Patrick Nkounkou l’ottavo e ultimo colpo del mercato estivo del Toro. Il terzino sinistro arriva dall’Eintracht Francoforte in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligatorio se il giocatore raggiungerà un determinato numero di presenze in granata". Il quotidiano parallelamente analizza l'ultimo match dei granata e osserva come il gruppo di Baroni si sia mostrato in crescita: "Più compatto, continuo e affiatato. In due parole, più squadra".

