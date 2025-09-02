Dal mancato acquisto in difesa ai vent’anni di Cairo: i temi granata sui giornali

Un'analisi più critica sui vent'anni di Cairo proviene da La Stampa, il quotidiano approfondisce soprattutto l'ultimo periodo in granata dell'imprenditore alessandrino, segnato da una profonda rottura tra tifoseria e presidenza. Il quotidiano ripercorre le tappe più importanti e porta alla luce il contrasto tra l'euforia dei primi anni di Cairo, con il profondo scisma che ha segnato l'ultimo periodo.
Il Corriere della Sera, nell'edizione torinese presenta l'ultimo acquisto granata: "È Niels Patrick Nkounkou l’ottavo e ultimo colpo del mercato estivo del Toro. Il terzino sinistro arriva dall’Eintracht Francoforte in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligatorio se il giocatore raggiungerà un determinato numero di presenze in granata". Il quotidiano parallelamente analizza l'ultimo match dei granata e osserva come il gruppo di Baroni si sia mostrato in crescita: "Più compatto, continuo e affiatato. In due parole, più squadra".
