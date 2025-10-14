Dal nuovo modulo all’enigma Schuurs: i temi granata sui giornali

La Stampa tra le proprie pagine approfondisce un tema che in casa granata negli anni è diventato un vero e proprio enigma. Sono passati due anni dall'infortunio di Perr Schuurs ed il giocatore da quel giorno non ha più messo piede in campo. Il quotidiano spiega che nonostante il giocatore continui a non perdere la speranza, le possibilità di vederlo rinnovare per il Torino sono davvero ridotte: "A giugno scadrà il contattato di Schuurs ed è impossibile allo stato dell'arte pensare che il club, che vanta l'opzione per il prolungamento, la possa esercitare".