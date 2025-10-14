Dal nuovo modulo all’enigma Schuurs: i temi granata sui giornali

Toro News
Le pagine sul Torino dei principali quotidiani in edicola
Enrico Penzo
Enrico Penzo Redattore 

Ultimo giorno di sosta nazionali, a breve tutti i granata torneranno a disposizione di Marco Baroni. Il tecnico sfrutterà al meglio i prossimi giorni per preparare la gara di sabato contro il Napoli capolista, una delle sfide più difficili. Per l'occasione il tecnico granata studia la doppia punta. A parlarne è proprio Tuttosport nell'edizione odierna, che nelle pagine riservate al Torino titola. "Baroni da retta a Cairo: 3-5-2". Il quotidiano spiega che i granata sono ancora una volta pronti a cambiare volto: "Il nuovo abito tattico (che tra l’altro è lo stesso abito che aveva disegnato Vanoli nella prima parte della sua avventura in granata, salvo poi essere costretto a cambiare complice anche l’infortunio di Zapata e il mancato arrivo di un sostituto del colombiano) dovrebbe essere riproposto anche sabato contro il Napoli. Con il benestare di Cairo".

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra sul reparto offensivo dei granata, evidenziando le ottime prestazioni di Adams con la Nazionale. Lo scozzese cambia le carte in tavola di Baroni ed ora il Torino si prepara già in vista della prossima sfida a scendere in campo con il doppio attaccante: "Sarà coppia d’attacco Adams-Simeone? Baroni studia, riflette, avvierà le prove generali. Ma intanto la tentazione è segnalata decisamente in (forte) aumento".

La Stampa tra le proprie pagine approfondisce un tema che in casa granata negli anni è diventato un vero e proprio enigma. Sono passati due anni dall'infortunio di Perr Schuurs ed il giocatore da quel giorno non ha più messo piede in campo. Il quotidiano spiega che nonostante il giocatore continui a non perdere la speranza, le possibilità di vederlo rinnovare per il Torino sono davvero ridotte: "A giugno scadrà il contattato di Schuurs ed è impossibile allo stato dell'arte pensare che il club, che vanta l'opzione per il prolungamento, la possa esercitare".

Il Corriere della Sera nell'edizione torinese racconta che l'autoritratto di Gigi Meroni sarà esposto al Museo Grande Torino: "L’autoritratto del calciatore-pittore verrà consegnato dalla sua compagna, Cristiana Uberstadt, al Museo del Grande Torino. L’opera entra quindi nelle splendide sale di Villa Claretta Alessandri (a Grugliasco), che già ospitano una serie di meravigliosi cimeli dell’ultracentenaria storia granata".

