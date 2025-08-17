Dal rebus Asllani al caso Sanabria: i temi granata sui giornali

La Gazzetta dello Sport titola: “La staffetta del gol: Adams-Simeone, è una Coppa per due. Il Toro va alla carica”. Secondo la Rosea, sarà Adams a partire titolare, con il Cholito pronto a subentrare nella ripresa. Senza dimenticare Zapata.

Tuttosport si concentra invece sul mercato: “Toro, la lista è un problema. Assalto ad Asllani? Okay, ma serve vendere”. Il regista, classe 2002, occuperebbe infatti un ulteriore slot, come già accaduto a febbraio quando Schuurs e Zapata furono esclusi. Ampio spazio anche al caso Sanabria: “l’ostacolo sono anche i costi”. La Cremonese non intende pagare 4 milioni, mentre l’attaccante paraguaiano percepisce 1,6 milioni di ingaggio. Vagnati lavora anche alle uscite: Tameze e Sazonov sul mercato, si cerca una sistemazione in prestito per Dembélé. Da risolvere pure il “mistero Ilkhan”, di nuovo in partenza dopo un triennio poco fortunato.