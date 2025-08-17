La Gazzetta dello Sport titola: “La staffetta del gol: Adams-Simeone, è una Coppa per due. Il Toro va alla carica”. Secondo la Rosea, sarà Adams a partire titolare, con il Cholito pronto a subentrare nella ripresa. Senza dimenticare Zapata.
RASSEGNA STAMPA
Dal rebus Asllani al caso Sanabria: i temi granata sui giornali
Tuttosport si concentra invece sul mercato: “Toro, la lista è un problema. Assalto ad Asllani? Okay, ma serve vendere”. Il regista, classe 2002, occuperebbe infatti un ulteriore slot, come già accaduto a febbraio quando Schuurs e Zapata furono esclusi. Ampio spazio anche al caso Sanabria: “l’ostacolo sono anche i costi”. La Cremonese non intende pagare 4 milioni, mentre l’attaccante paraguaiano percepisce 1,6 milioni di ingaggio. Vagnati lavora anche alle uscite: Tameze e Sazonov sul mercato, si cerca una sistemazione in prestito per Dembélé. Da risolvere pure il “mistero Ilkhan”, di nuovo in partenza dopo un triennio poco fortunato.
L’attenzione si sposta poi sulla Coppa Italia, con la gara di domani sera. In primo piano la storia del presidente del Modena, Rivetti: “Il Fila, il Modena e mio nonno Marone Cinzano”, con il patron che salirà anche a Superga. In conferenza Sottil ha dichiarato: “Out Dellavalle, il Toro è forte”. Intanto oggi riparte il campionato della Primavera granata a Firenze: nuova stagione dopo le difficoltà dello scorso anno, risolte con l’arrivo in panchina di Fioratti.
Anche La Stampa dedica spazio al mercato: “Un talento sulla sinistra. Il Toro ci prova per Fortini”, con i granata che hanno chiesto il giovane terzino per completare il reparto. In basso l’intervista ad Alessandro Dellavalle, in prestito al Modena: “La storia granata mi carica. Cresco al Modena e poi torno”. L’edizione torinese propone inoltre un approfondimento su Mohamed Doumbia, ivoriano classe 2011 che giocherà con l’Under 15: “Dal barcone al Toro. Il sogno di Doumbia si colora di speranza”.
