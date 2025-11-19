Dal super-Vlasic con la Croazia al punto sui rientri: i temi granata sui giornali

La Stampa si è focalizzata su Vlasic, che con la propria nazionale ha disputato grandissime prove, andando a segno ben due volte: "Nikola Vlasic torna a Torino con un sorriso largo così e pieno di energia. Ritrovato un posto nella Croazia dopo otto mesi di assenza, il centrocampista granata ha segnato due gol nelle vittorie contro Far Oer e Montenegro, che hanno regalato il pass mondiale alla squadra del ct Dalic".
L'edizione odierna del Corriere della Sera nella versione torinese ha fatto il punto sulle prestazioni dei propri granata in nazionale, con Vlasic, Asllani e Ilkhan che sono andati anche a segno: "Il toccasana Croazia gli può dare nuova energia, aumentando la consapevolezza sotto porta. Ma Baroni sorride anche per le reti segnate dagli altri centrocampisti Asllani e Ilkhan, rispettivamente a segno con l’Albania e la Turchia Under21.".
© RIPRODUZIONE RISERVATA