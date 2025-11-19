Dal super-Vlasic con la Croazia al punto sui rientri: i temi granata sui giornali

La pausa Nazionali si avvicina alla chiusura ed il Torino di Baroni è pronto a ripartire. Sono diversi i granata che hanno ben figurato con le rispettive selezioni e, a breve, il tecnico potrà riaverli a disposizione al Filadelfia. Tra i migliori senz'altro Nikola Vlasic, che ha realizzato ben due gol. Nell'edizione odierna Tuttosport si concentra proprio su quest'ultimo tema, osservando la prestazione del croato: "Nikola Vlasic, autore della rete del 3-1 contro le Far Oer nella prima gara di questa sosta di novembre e di quella decisiva, per il 3-2 del team a scacchi a Podgorica, in Montenegro, due giorni fa, vuole pensare in grande per il proseguo dell’annata in granata".

L'edizione di oggi della Gazzetta dello Sport ha intervistato Giacomo Ferri, ex difensore e dirigente granata. Quest'ultimo si è definito fiducioso ed ha commentato la stagione fin qui del Toro: "Questa squadra non poteva essere scarsa. Arrivava da Roma, dove aveva vinto contro la prima in classifica. Contro la Lazio si era fatta male da sola, così come contro l’Atalanta. Quando ha trovato l’equilibrio, il Torino ha iniziato a fare punti".