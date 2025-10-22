Toro News
Dalla nuova maglia ai due anni di stop di Schuurs: i temi granata sui giornali

Tutte le notizie riguardanti il Torino sui quotidiani odierni
Per quanto riguarda il Toro, negli articoli dei quotidiani odierni respira un cauto ottimismo, con la squadra di Marco Baroni che prova a ritrovare continuità e certezze in vista della prossima sfida di campionato. I giornali raccontano un Torino in costruzione, determinato a trovare la propria identità.

Tra le pagine di Tuttosport si dà molto spazio alla partita che l'allenatore Marco Baroni prepara il Genoa: "Vediamo di mantenere la testa sul collo, vi voglio vedere tutti sul pezzo alla ripresa degli allenamenti". Finora, Anjorin e Aboukhlal hanno lavorato a parte, mentre si tengono sotto controllo gli acciacchi di Pedersen e Israel. Intanto, Perr Schuurs ha toccato i due anni di stop. Il quotidiano dà spazio anche alle parole dell'ex granata Vincenzo Sommese che era stato squalificato a vita per calcio scommesse: "Ho sbagliato e pagato, ma adesso riparto".

Per La Gazzetta dello Sport Baroni sembra avere trovato un punto da cui partire. Nonostante il 3-5-2 non sia proprio il modulo che il tecnico aveva pensato a inizio stagione, si riesce comunque a vedere la sua mano e il cambiamento fa ben sperare per il futuro. Le punte dialogano bene e la difesa, nella scorsa partita, ha retto gli urti del Napoli rimanendo compatta, seppure con qualche sbavatura importante su cui si deve lavorare. Intanto, il mister prepara la partita con il Genoa, dove debutterà la nuova maglia della stagione.

La Stampa approfondisce il discorso proprio sulla terza uniforme, che celebra la fratellanza tra Torino e River Plate nel motto "Eterna Amistad". Non è la prima volta che i due club si dedicano maglie a vicenda e, oggi, Giovanni Simeone rappresenta proprio l'unione dei due club: cresciuto calcisticamente al River Plate, sta prendendo per mano il club granata.

Infine, anche il Corriere Torino parla della preparazione in vista del prossimo incontro di campionato. Il Torino ha aperto le porte dello stadio Filadelfia e oggi, mercoledì 22 ottobre, i tifosi potranno assistere agli allenamenti della sessione del pomeriggio.

