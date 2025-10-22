Dalla nuova maglia ai due anni di stop di Schuurs: i temi granata sui giornali

Tra le pagine di Tuttosport si dà molto spazio alla partita che l'allenatore Marco Baroni prepara il Genoa: "Vediamo di mantenere la testa sul collo, vi voglio vedere tutti sul pezzo alla ripresa degli allenamenti". Finora, Anjorin e Aboukhlal hanno lavorato a parte, mentre si tengono sotto controllo gli acciacchi di Pedersen e Israel. Intanto, Perr Schuurs ha toccato i due anni di stop. Il quotidiano dà spazio anche alle parole dell'ex granata Vincenzo Sommese che era stato squalificato a vita per calcio scommesse: "Ho sbagliato e pagato, ma adesso riparto".