Dalla nuova maglia ai due anni di stop di Schuurs: i temi granata sui giornali

Per La Gazzetta dello Sport Baroni sembra avere trovato un punto da cui partire. Nonostante il 3-5-2 non sia proprio il modulo che il tecnico aveva pensato a inizio stagione, si riesce comunque a vedere la sua mano e il cambiamento fa ben sperare per il futuro. Le punte dialogano bene e la difesa, nella scorsa partita, ha retto gli urti del Napoli rimanendo compatta, seppure con qualche sbavatura importante su cui si deve lavorare. Intanto, il mister prepara la partita con il Genoa, dove debutterà la nuova maglia della stagione.
La Stampa approfondisce il discorso proprio sulla terza uniforme, che celebra la fratellanza tra Torino e River Plate nel motto "Eterna Amistad". Non è la prima volta che i due club si dedicano maglie a vicenda e, oggi, Giovanni Simeone rappresenta proprio l'unione dei due club: cresciuto calcisticamente al River Plate, sta prendendo per mano il club granata.
Infine, anche il Corriere Torino parla della preparazione in vista del prossimo incontro di campionato. Il Torino ha aperto le porte dello stadio Filadelfia e oggi, mercoledì 22 ottobre, i tifosi potranno assistere agli allenamenti della sessione del pomeriggio.
